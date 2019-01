Politiet i Oslo fikk inn melding klokka 1.33 om at vitner hadde sett en mann bli slått og hoppet på i Skippergata. En knapp time etter melder politiet at to menn er pågrepet for kroppsskade, og at de blir kjørt inn til arresten.

– Det viste seg å være to fornærmede da vi kom til stedet. En er tatt til Ullevål sykehus etter å ha fått flere spark i hodet, mens en annen er til legevakten. Ifølge vitnene er det flere gjerningspersoner som sparket en person og hoppet på ham, men vi vet ikke hva som er skjedd med den andre personen, sier operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.

Politiet er på stedet og tar avhør av vitner. Det foreligger foreløpig ikke personalia på de involverte.

Det ble søkt etter minst to menn.