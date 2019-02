Bombesiktet kvinne løslatt, men fortsatt mistenkt. - Jeg var på feil sted til feil tid

Det var fredag i forrige uke at politiet i Stockholm ble tilkalt til et hotell i bydelen Bromma. Ifølge den svenske avisen Aftonbladet var det hotellgjester som ringte politiet etter bråk fra ett av rommene.

En kvinne på 26 år og en mann i 20-års alderen befant seg på rommet. Der fant politiet det som skal ha vært en kraftig bombe. De to ble pågrepet og senere siktet for «allmennfarlig ødeleggelse.»

Paret ble begjært varetektsfengslet mandag. Solna tingrett ga påtalemyndigheten medhold i å holde de to fortsatt varetekstfengslet, men kort tid etter besluttet påtalemyndigheten å oppheve kravet om varetektsfengsling for kvinnen.

– Varetekten er opphevet, men hun er fortsatt mistenkt, opplyser Maria Hävermark hos påtalemyndigheten i Stockholm til avisen Expressen.

Hennes forsvarer har ikke vært tilgjengelig for kommentar. På sin egen facebook-profil forteller kvinnen at hun nå er hjemme, og avviser at hun er noen kriminell - eller hadde planer om å bli det.

– Jeg var på feil sted til feil tid, hevder hun.

Dro til Ålesund for å starte et nytt liv

Den 26 år gamle kvinnen bodde i Ålesund i rundt et halvt år i fjor. Hun kom til byen i mai i fjor. Ifølge dem som ble kjent med henne, var det for å starte et nytt liv.

Ifølge lokale kilder jobbet hun blant annet i restaurantbransjen og på en bensinstasjon mens hun bodde i byen.

Hun oppholdt seg i byen utover høsten, men begynte ifølge bekjente av henne å reise tilbake til Sverige. Ingen av dem Aftenposten har vært i kontakt med har sett henne i Ålesund siden før jul.

Men kvinnen står fortsatt oppført i Folkeregisteret med adresse i en av Ålesunds nabokommuner. Huseieren opplyser imidlertid at hun ikke bodde der mer enn noen uker på forsommeren i fjor.

Oppga jobb hun aldri har hatt

Ifølge sin egen Facebook-profil er kvinnen utdannet journalist, og Aftonbladet har bekreftet at hun hadde en tre måneder lang praksisperiode i avisen.

Hun oppga også at hun har jobbet som kommunikasjonsmedarbeider i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det gjør hun ikke, og det har hun heller aldri gjort.

– Vi har gått gjennom listen over alle våre ansatte. Hun er helt ukjent for oss. Vi søkte etter en kommunikasjonsmedarbeider i fjor sommer, men hun var ikke blant søkerne der, sier kommunikasjonssjef Inger Johanne Moene i fylkeskommunen.

Tror ikke hun er i stand til å lage noen bombe

Den svenske kvinnen er av kurdisk opprinnelse. På Facebook-profilen uttrykker hun noen steder sympati for kurdisk frihetskamp og kvinnefrigjøring, men profilen har ikke noe innhold som kan kobles til det hun ble pågrepet for.

Bekjente av henne i Ålesund sier også at de aldri har hatt noe mistanke om at hun kunne være involvert i slik aktivitet. For dem kom pågripelsen som et sjokk.

– Jeg tviler på at hun har vært med på å lage en bombe. Det gir ikke mening, sier en mann som kjente henne, men som ikke har vært i kontakt med kvinnen siden før jul.