Dette er ingen pokerbløff: Steven Iglesias kan ikke se et eneste kort.

– Jeg prøver å være en robot for Steven. Slik kan han spille på linje med alle andre, forteller Daniel Grytten.

De siste dagene har de to tilbrakt timevis rundt pokerbordet under det offisielle norgesmesterskapet i poker på Gardermoen. Det er andre gang 28-åringen fra Skodje på Sunnmøre - med det fulle navnet Steven Iglesias Årsnes - har deltatt i et NM i poker siden han ble blind i 2014. Der viste han igjen hvordan synstapet ikke er noen hindring.

Under spillet får Iglesias beskjed på øret om hva de andre foretar seg rundt bordet. Men meldingene fra ledsageren skal bare handle om hvilke kort han har fått utdelt og faktiske hendelser i spillet. Hvordan motspillerne oppfører seg, kan han ifølge reglene ikke få formidlet. Daniel kan heller ikke gi noen som helst råd.

– Ulempen ved ikke å kunne registrere motspillernes kroppsspråk, kan jeg snu til min egen fordel også. Hørselen og konsentrasjonen blir viktigere, forteller Iglesias.

Mistet synet i løpet av ti måneder

Iglesias begynte å spille poker da han var 18 år. Det gikk bra i starten, så tapte han - og sluttet helt. Men noe senere begynte han på nytt igjen. Fra han var 22 til han var 25 levde han av å spille poker.

– Jeg elsker å mestre spillet. Målet har aldri vært å bli rik på å spille poker. Pengene er bare en bonus, forklarer han.

Men i februar 2014 skjedde det som skulle endre både livet og pokerspillingen for Steven Iglesias. Det begynte med en liten svart dott i synsfeltet på høyre øyet. Dotten ble større og større, og i løpet av fire måneder var nærmest hele øyet fylt av denne dotten.

– De første månedene visste jeg ikke hvorfor det skjedde. Men så fikk jeg vite at jeg hadde Lebers sykdom. Det er en arvelig sykdom som bryter ned synsnerven, nerven som overfører informasjon fra øyets netthinne til hjernen. Samtidig fikk jeg beskjed om at det samme ville skje på venstre øye, forteller han.

Det tok ikke lang tid før han begynte å merke symptomene på det andre øyet også. I desember samme år ble han erklært blind.

Fikk ny giv da han møtte kjæresten - og så Daniel

Før synet forsvant helt, forsøkte Steven Iglesias å gjøre grep som gjorde at han kunne mestre overgangen til blind. Han lærte seg blant annet å bruke stokk.

– Den verste perioden var da jeg holdt på å bli blind. Da det først hadde skjedd, prøvde jeg å tilpasse meg på best mulig måte. Men det var vanskelig i starten. Jeg følte jeg ikke hadde noe å stå opp til om morgenen. Pokerspillingen hadde jeg sluttet med. Jeg sto opp og gikk i treningsstudio.

Men så endret livet seg, til det bedre. Han møtte kjæresten Tonje (23) og gjennom henne kom han også i kontakt med Daniel Grytten. Iglesias introduserte ham til poker, men etter hvert skjønte Grytten at han ikke ble noen stor pokerspiller. Det var bedre å hjelpe Steven tilbake til pokerbordet enn å spille selv. Men det gjelder å holde tungen rett i munnen.

– Sier han en feil til meg, så kan han ødelegge hele spillet, påpeker Iglesias.

Motivert av blind amerikansk pokerspiller

Men én ting var å spille på gøy med vennene. Kunne han konkurrere igjen?

Iglesias fikk da høre om den blinde amerikanske pokerspilleren Hal Lubarsky, den eneste blinde spilleren som har deltatt i World Series of Poker. Det ga ham motivasjon til å forsøke seg.

Nå imponerer han det norske pokermiljøet. I de tre turneringene han deltok i under poker-NM, som har vært arrangert på Gardermoen den siste uken, kom han på niende, 23. og 307. plass - i konkurranse mot flere tusen deltagere.

– Dette er noe av det vakre ved poker. Det er mulig å konkurrere på toppnivå selv med handicap som dette. Det er fantastisk å se en blind person spille på det nivået som Steven gjør, sier Sigurd Eskeland, president i Norsk Pokerforbund.

Iglesias har heller ikke nøyd seg med NM på norsk jord. Det siste året har han og ledsager Daniel dratt til både Las Vegas, London og Barcelona. I pokerhovedstaden Las Vegas ble det 23. plass i konkurranse med 320 av verdens beste. Da kunne han innkassere 25.000 dollar.

– Følelsen av å vinne i poker er vanskelig å beskrive, sier han.