Raser mot gatekunst av naken og korsfestet Listhaug

Natt til 2. påskedag dukket et helt nytt gatekunstverk opp i krysset mellom Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate i Bergen. «Making a martyr» er det kalt.

Her henger det som skal forestille Sylvi Listhaug naken på et kors over et blomsterbed.

Dette har skapt sterke reaksjoner, skriver Bergens Tidende.

– Usmakelig

– For egen del finner jeg dette kunstuttrykket usmakelig. Og jeg forstår selvsagt svært godt hvis vår tidligere justisminister reagerer på dette, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han mener bildet har såret mange.

– Det forsterkes selvsagt med at det kommer når påskehøytiden går mot slutten, fortsetter Hareide.

– Langt over streken

Etter at saken om gatekunsten ble publisert på BTs Facebook-side, tok det ikke lang tid før folk reagerte og det er kommet over 100 kommentarer mandag kveld.

«Dette er å gå langt over streken. Dette har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre. BT burde ikke deltatt i å spre denne dritten. Den såkalte kunstneren må straffes for slik grov sjikane. Få svineriet vekk fra veggen omgående», skriver en leser.

«Fytte rakker'n. Håper gjerningspersonen blir tatt og straffet hardt! Motbydelig! :-( Hvis noe var krenkende – så er det dette!», skriver en annen.

Andre gir uttrykk for at det er flott kunst, mens noen påpeker at kunst bør være i stand til å provosere.

Biskop reagerer

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug er nådeløs i sin dom over bildet.

– Dette er et kunstverk som jeg har lite sans for. Det er grovt karikerende og bidrar til en enda hardere og mer hetsende tone i samfunnsdebatten. Det er vi ikke tjent med, sier Bjørgvin-biskopen.

Han reagerer naturlig nok på kunstnerens bruk av kors.

– Korset er et veldig sterkt symbol, særlig i påsken. Det viser til Jesu død. Men han døde for å skape forsoning, ikke for å skape aggresjon, fortsetter han.

– Går for langt

BT har forsøkt å komme i kontakt med Sylvi Listhaug, uten å lykkes.

Frp-nestleder Per Sandberg skriver i en SMS at han ikke har lyst å kommentere saken, «men så lenge det er kunst, satire og underholdning er vel alt anstendig,» legger han til.

Tor Woldseth, gruppeleder i Bergen Frp, er langt friskere i sin kritikk.

Han presiserer at AFK er flink til å tegne, men at han har gått for langt i sin beskrivelse av Listhaug.

– Jeg vet ikke hva personen som har tegnet dette legger i det, men jeg synes en del av tingene som sto med skrift var rimelig stygge.

– Vegg-troll

Frp-politikeren viser blant annet til at det sto «Min kamp» på magen til Listhaug.

– Etter min mening var det over streken, fordi det setter henne i et annet lys enn den personen hun er, sier han.

Woldseth er dermed klar på hvordan budskapet til AFK bør kategoriseres.

– Man prøver jo å få bukt med troll i kommentarfeltene på internett. Dette er ikke et nett-troll, men et vegg-troll, slår han fast.

Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt i Bergen, deler ikke Woldeth sitt syn om at AFK har gått for langt.

– Jeg tenker generelt at politikere bør være forsiktige med å si hva kunstnere bør ha lov til og ikke. Dette er et kunstverk, og det har sin egen form, slår hun fast.

Hun påpeker at kunstverket er satirisk og tar for seg noe som flere har påpekt tidligere.

– Listhaug fremstiller jo seg selv som martyr, og sånn sett passer dette godt.

BT har vært i kontakt med AFK, som skriver følgende om kunstverket:

«While we argue among ourselves, we lose sight of the events that have brought us here. Where would we be if we critically discussed the causes of forced migration rather than dehumanizing migrants to alleviate our conscience? Hate can't be fought with hate».

Politisk

Tidligere i dag ble bilder av verket publisert på Facebook-siden «Gatekunst».

Denne siden er drevet av Karl Kleveland, som er tidligere UiB-ansatt og gatekunst-entusiast.

– Det som er spesielt med AFKs bilder, er at omtrent alle består av politikk, med utrolig mange flotte og skjulte detaljer. Samtidig er det nok ingen hemmelighet at han er orientert mot venstresiden, sier han.

Kleveland forteller at det er åtte år siden han begynte å dekke gatekunst på Facebook, og at han personlig har kjent AFK i mange år.

Politiet oppretter sak

– Det blir behandlet som helt vanlig tagging. Vi undersøke med dem som eier bygningen om dette er gjort med deres samtykke, eller om det kan regnes som tilgrising, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til VG.

Det vil bli opprettet en undersøkelsessak, men det er opp til huseieren hva som skjer, ifølge politiet.

Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp, understreker i en kommentar til TV 2 at Norge er et fritt land.

– Hva kunstnere velger å bruke ytringsfriheten til, er ikke opp til oss politikere, sier han.