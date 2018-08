Slik ser det ut i vannmagasinet. Det gjør at mange må betale flere tusen mer for strømmen i år enn i fjor.

– Fyllingsgraden i norske vannmagasiner er nå 63 prosent. Det normale på denne tiden av året er 81 prosent, opplyser kommunikasjonssjef Stina Johansen ved kraftbørsen NordPool, der over 90 prosent av all kraft som produseres i Norge blir omsatt, til Stavanger Aftenblad.

Se dronevideo fra Gravatn her:

Ingen krise på gang

Heller ikke strømprodusenten Lyse Produksjon mener det er krise.

– Vi har store vannmagasiner, så det er et godt stykke til vi kan begynne å snakke om en vanskelig situasjon. Vi er ikke i nærheten av noen kraftkrise, sier direktør Bjørn Honningsvåg.

I Suldal nordøst i Rogaland ligger Blåsjø, Norges største vannmagasin. Når det er fullt har det nok vann til å forsyne Oslo med strøm i ett år.

– Blåsjø er et stort flerårsmagasin og har ikke noen spesielt krevende eller stresset situasjon, sier Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft.

– Ser verre ut enn det er

Sira-Kvina kraftselskap bruker Gravatn i Sirdal som et såkalt mellommagasin. Det blir tappet opp og ned etter behov. Fyllingsgraden her forteller ikke så mye om hvor mye vann det er totalt i Sira-Kvinas vannmagasiner. Men fredag var vannstanden i Gravatn 13,5 meter lavere enn grensen for høyeste regulerbare vannstand (HRV), men det er fortsatt mye å gå på.

Men selv om store magasin som Svartevatn og Rosekreppfjorden er tappet en del, har det vært verre.

Pål Christensen

– I disse to magasinene var fyllingsgraden langt lavere i 2010 og 2011, og den gang var vi i nærheten av kraftrasjonering i Norge. I dag er vi langt unna slike tilstander. Jeg startet i bransjen tidlig på 1980-tallet og har aldri opplevd rasjonering, sier Sira-Kvina-direktør Gaute Tjørhom til Aftenbladet.

Han understreker også at Norge er en del av et europeisk kraftmarked, der Norge blant annet nyter godt av vindkraft fra land som Danmark og Tyskland når behovet er der. På samme måte går kraft fra Norge andre veien.

Strømregningen øker

– Det er et viktig poeng at vi er del av et større marked, sier også Bjørn Honningsvåg i Lyse Produksjon.

– Men hvordan kommer vi til å merke den tørre sommeren?

– Folk må nok belage seg på høyere strømregning enn i fjor, sier Honningsvåg.

Beregninger gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at norske husstander må regne med å betale rundt 3000 kroner mer for strømmen i år enn i fjor. Beregningen er basert på et årsforbruk på 20.000 kilowatt timer.

NVE er ikke bekymret

Men kan det likevel bli kraftkrise i Norge?

Ifølge NVE kan magasinfyllingen i løpet av vinteren nå et bunnivå målt i forhold til perioden 1990 – 2017. En knusktørr høst og iskald vinter med lite snøfall er det verste scenarioet.

NVE er likevel ikke urolig for forsyningssikkerheten, og nevner disse grunnene på sine nettsider:

Til tross for lavere fyllingsgrad enn normalt er det fremdeles mye vann lagret i magasinene.

Norge har med normale nedbørsmengder et kraftoverskudd på rundt 5 TWh. Det betyr at vi kan ha en fyllingsgrad lavere enn normalt, men likevel være i balanse.

Ved behov kan Norge importere strøm via forbindelsene til Sverige, Danmark og Nederland.

De siste års investeringer i økt innenlandsk nettkapasitet er med på å redusere faren for regionale anstrengte energisituasjoner.

– Det mest sannsynlige nå er at vi får en normal høst med en del nedbør, tror Bjørn Honningsvåg i Lyse Produksjon.