Skogbrann i Rømskog i Østfold under kontroll

Vi har fått ut slukket det meste. Det brenner litt, så det vil bli en del etterslukking utover kvelden, sier Jan Karlsen, operasjonsleder ved 110-sentralen Øst, til NTB.

Det var ved 17.15-tiden mandag at 110-sentralen opplyste om at det brant i et område på omtrent 100 ganger 20 meter. Helikopter ble sendt for å bistå.

– Det er brann i ett til to mål skog i et område som ligger nær svenskegrensen. I tillegg raser en annen brann på svensk side av grensen, sa vaktleder Per Håkon Lauritzen ved Øst 110-sentralen til Aftenposten da.

To brannhelikoptre fra Kjeller og Torp ankom stedet og begynte å slukke brannen ved 18-tiden.

#Rømskog ca 100 x 20 meter som brenner. BV fremme på stedet og iverksatt slukking. foreløpig ikke kontroll på brannen. — Øst 110-sentral (@Ost110Sentral) July 23, 2018

Enheter med brannbiler og personell fra brannstasjonene i Bjørkelangen, Løken og Marker rykket også ut for å bidra i slukkearbeidet.

Brannvesenet vil utover kvelden bruke drone for å følge med situasjonen.