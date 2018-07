Skogbrannhelikopter rykker ut til brann i Østfold

Ved 17.15-tiden mandag ettermiddag opplyste Øst 110-sentralen at det var et område på omtrent 100 ganger 20 meter som brenner i Rømskog i Østfold.

– Det er brann i ett til to mål skog i et område som ligger nær svenskegrensen. I tillegg raser en annen brann på svensk side av grensen, sier vaktleder Per Håkon Lauritzen ved Øst 110-sentralen til Aftenposten.

To brannhelikoptre ankom stedet og begynte å slukke brannen ved 18-tiden.

– Det er ulendt terreng og vanskelig for bakkemannskapene å ta seg frem i området. Vi håper derfor at brannhelikoptrene får slukket flammene før dette utvikler seg til en storbrann, sier Lauritzen.

Enheter med brannbiler og personell er sendt ut blant annet fra brannstasjonene i Bjørkelangen, Løken og Marker.

Det er sør-østlig bris med fire sekundmeter vind i brannområdet.