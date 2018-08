– Det finnes ingen mirakelmedisin, fastslår Tore Bjørgo.

Han er leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Sammen med Tina Wilchen Christensen har han skrevet rapporten «Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?».

Bjørgo mener det er god grunn til å tro at mentorordningen fremmedkrigere får tilbud om, virker på en del, men ikke på alle.

Heiko Junge, NTB scanpix

Han viser blant annet til en nederlandsk studie som viste at av 12 fremmedkrigere som hadde sonet, hadde avradikaliseringsprogrammet god effekt på halvparten.

En tredjedel reiste tilbake til Syria etter soning.

– Hvis man har det som utgangspunkt at det er en skandale at noen reiser tilbake, så er det fullstendig urealistisk, sier Bjørgo.

Vanlig tilbakefallsprosent for straffedømte internasjonalt er minst 50 prosent. I Norge er det ned mot 20 prosent. Den store forskjellen skyldes at norsk kriminalomsorg er rehabiliteringsorientert.

Fakta: Mentorordningen Mentorer besøker den innsatte i fengselet og har samtaler på besøksrom. Etter prøveløslatelse kan mentoren og den domfelte møtes ute i samfunnet.

Mentorene består av personer med ulik bakgrunn når det gjelder alder, etnisitet, utdannelse og kjønn. Mangfoldet skal bidra til å finne en god «mentormatch» i hver enkelt sak.

Det legges til grunn at de har noe til felles, enten felles interesser, språk eller bakgrunn.

Tilbudet er frivillig. Kriminalomsorgen eller kommunen kan kun oppmuntre den straffedømte til å benytte seg av tiltaket. Kilde: Kriminalomsorgsdirektoratet

Tror Norge har nok ressurser

Lørdag skrev Aftenposten at de første fremmedkrigerne nå er ferdige med å sone. Nå er det kommunene som er ansvarlige for oppfølgingen. Forsker Stian Lid mener det er behov for veiledere som har direkte erfaring med rehabilitering av hjemvendte fremmedkrigere. Bjørgo tror ikke det er realistisk.

– Man kunne gjerne ha et ønske om at alle som veileder har drevet rehabilitering på lignende områder, men så lenge vi ikke har hatt noe exit-program i Norge på 15 år har vi få ressurser å lene oss på, sier Bjørgo.

Han skulle tas av nynazister: Hovedmannen bak attentatplanen ble en av Tore Bjørgos beste venner.

På midten av 90-tallet ledet Bjørgo et exit-program for høyreekstremister. Kompetansen derifra er ikke blitt vedlikeholdt, men han tror erfaringen som finnes i Norge er tilstrekkelig.

– Vi har folk som har jobbet med kriminelle, med solid teoretisk kunnskap som kan veilede kommunene, sier han.

– Vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet

Det er én ting som skiller skandinaviske land fra europeiske land når det gjelder rekruttering av IS-krigere. Mens de som rekrutteres i Frankrike og Storbritannia er høyt utdannet, har fremmedkrigere fra Skandinavia liten eller ingen utdanning.

Privat

– Målgruppen for IS-rekrutter i Norge hadde problemer som gjorde at de sto utenfor arbeidsmarkedet, sier Tina Wilchen Christensen, som forsker på radikalisering og exit-programmer ved Universitetet i Roskilde.

Hun mener returnerte fremmedkrigere er prisgitt oppfølging som fører til jobb eller utdanning.

– Når de kommer tilbake har de en enda større ballast som gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet.

– Er det realistisk å tro at straffedømte fremmedkrigere kommer inn på arbeidsmarkedet?

– Med den bakgrunnen de har er det ekstremt vanskelig å integrere seg både i nabolag og på arbeidsmarkedet, men jeg har stor tro på reintegreringsarbeidet KRUS gjør med innsatte, sier hun med henvisning til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.