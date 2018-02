Aktor ba Frostating lagmannsrett dømme den 27 år gamle mannen til 15 års forvaring etter drapet på Ler i Melhus i januar i fjor.

Råger Holte ble påført 160 stikk med bajonetten. Flere av dem etter at han var død. Den tiltalte mannen hevdet at drapet skjedde i nødverge og at han ikke husker mer enn 5–10 stikk.

Lagmannsretten anser drapet som situasjonsbestemt og ville derfor ikke dømme 27-åringen til forvaring, skriver Trønderbladet.

I stedet dømmes mannen til fengsel i 14 år og til å betale de etterlatte 200.000 kroner i erstatning.

– Drapet framstår som voldsomt og brutalt. Handlingen mangler sidestykke i antall stikk, leste lagdommer Randi Grøndalen fra dommen, det skriver Adresseavisen.

27-åringen forklarte i retten at det oppsto en krangel og slåsskamp etter det han mener var en seksuell tilnærming fra Holtes side.

Sør-Trøndelag tingrett dømte i november mannen til 15 års forvaring.