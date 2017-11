– At det ikke er hårvask? Jeg kunne ikke brydd meg mindre om at de ikke har hårvask, sier Adam Palm (28) når Aftenposten forteller om frisørstriden som har pågått den siste tiden.

Han har gått til Cutters-salongen i Storgata i Oslo for å få en klipp. Han har stusset sveisen hos Cutters opp til flere ganger siden de startet opp for to år siden og forteller at han alltid har vært fornøyd.

– Du får det du betaler for. Jeg trenger ikke hårvask, og for meg er det bedre å få en rimelig pris. De som vil ha hårvask, kan jo gå en annen plass, mener Palm.

Fakta: Cutters AS Frisørkjede stiftet i 2015 i Bergen.

180 ansatte.

Gründerne Andreas Kamøy (29) og Kristian Hauge Solheim (28) eier 25,01 prosent hver. Resten eies av fem private investorer.

På investorsiden står Adams Matkasse-gründer Lasse Carlsen Smedsvig (24) og Harald Aalvik (27) og rådgiverne Frank Mohn (47) og Arve Fresvik (39) i Momentum Partners.

Mobile frisørsalonger, hårklipp på 15 minutter, fastpris på 299 kroner og en sanntidsløsning for hvor lenge det er til frisørstolen blir ledig, gjorde at de mottok etablererstøtte fra Innovasjon Norge. Kilde: Dagens Næringsliv

– Absurd

Frisørkonseptet Cutters har vært kontroversielle i frisørbransjen siden oppstarten i 2015. Adam og Eva-direktør Øistein Bjørndal har blant annet sammenlignet konseptet med McDonalds overfor Dagens Næringsliv.

Den siste tiden Cutters skapt storm i frisørbransjen, fordi de ikke tilbyr hårvask i sine butikker.

– Dette her er helt absurd. Da vi startet for to år siden, kunne vi ikke tenkt oss at dette kunne bli et problem, sier Cutters-gründer Andreas Kamøy.

Departementet kaller inn til møte

Det enkle frisørkonseptet, hvor du kan få en hårklipp på 15 minutter, har vokst i rekordfart. Mer enn 1500 personer får hårklippen sin hos Cutters, ifølge Dagens Næringsliv. På to år har de vokst fra et enkelt gründerprosjekt i Bergen, til 180 ansatte og 30 salonger, blant annet én i Stockholm.

Nå har også hårvasksaken blitt til en departements- og stortingssak.

Kravet fra bransjeorganisasjoner om at alle frisørsalonger må tilby hårvask til kundene sine møtes med hoderysting fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Sånn helt seriøst, er det en statlig oppgave å regulere hårvask, spør Venstre-lederen på Twitter.

Departementet har innkalt til et møte mellom de ulike partene på «administrativt nivå» før jul.

Kan lovpålegges å tilby hårvask

NHO, som representerer arbeidsgiverorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter, har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår.

De får støtte fra Arbeiderpartiet. De har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å klargjøre hvordan forskriften skal tolkes, men presiserer at de ikke vet om de støtter et påbud om hårvask ennå.

– Folk må være trygge på at de ikke er utsatt for smitte når de oppsøker en frisørsalong, sier stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) til Dagens Næringsliv.

Det kan føre til at Cutters blir lovpålagt å tilby hårvask i sin salonger.

– Vi ønsker bare å drive butikk. Vi ønsker ikke å drive med lobbyvirksomhet på Stortinget, sier Kamøy.

Tar bort fokus

De norske gründerne bak konseptet har blant annet fått etablererstøtte fra Innovasjon Norge for å «ha en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet».

15 minutters klipp, lav fastpris, mobile frisørsalonger og en sanntidsløsning for hvor lenge det er til frisørstolen er ledig var grunnlaget for innovasjonsstøtten.

– Synes du at frisørbransjen og NHO er urimelige i sin kritikk?

– Vi har i alle fall to svært forskjellig synspunkter. Hårvask har ingenting å si for hygienen, sier Kamøy.

– Er dere slurvete med hygiene?

– Overhodet ikke. Det tar vi på største alvor. Samtlige nye avdelinger blir inspisert av bydelsoverlegen. Smittevernsprofessor Bjørg Marit Andersen har uttalt at det utgjør ingen forskjell overhode når det kommer til smittefare, sier Kamøy og legger til:

– Denne situasjonen som har oppstått tar bort fokuset fra det vi ønsker å drive med. Vi er gründere, butikk er det vi kan.

– Trenger ikke hårvask

En annen kunde på Cutters i Storgata, som ikke vil ha navn eller bilde i avisen, har vært her 3–4 ganger før, og har alltid vært fornøyd med resultatet. Hun fikk høre om salongen gjennom en venninne.

– Det fungerer helt fint. Alternativet hadde fort vært å betale en 1000-lapp en annen plass, sier hun.

Hun sier hun ikke trenger hårvasken, og viser til at det er viktigere rent hygienemessig at man kan vaske hendene enn håret.

Men betaler de frisørene sine?

Cutters-frisørene Miroslav Jakimovski (37) og Jelena Markovic (27) er begge erfarne frisører. De forteller at de stortrives i Cutters.

– Enkelt er perfekt, påstår Jakimovski om Cutters-konseptet.

Serbiske Jakimovski forteller at han har 20 års erfaring som frisør og synes det er rart at folk kan hevde at Cutters-frisørene er noe dårligere enn andre.

– Konseptet kommer ikke til å overleve hvis folk ikke er fornøyde med klippen de får, sier Jakimovski.

De mener at «nye, spesielle teknikker» gjør at man ikke trenger hårvasken for å klippe, sett fra frisørens perspektiv. De vil ikke gå så mye inn på hva disse nye teknikkene er, men sier de bruker maskin mye mer enn saks når de klipper.

Til tross for den tilsynelatende lave prisen på hårklipp, forteller frisørene at de får mer enn godt nok betalt.

– Dette er den tredje plassen jeg har vært frisør i Norge, og den beste lønnen jeg har fått, er hos Cutters, forteller Markovic.