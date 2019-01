Skientusiastene har ventet på det i ukevis, og mandag kveld startet endelig snøfallet. Men det skaper store problemer i trafikken.

Oslo-politiet oppfordret like før klokken 19 folk til å la bilen stå, hvis de ikke har strengt nødvendige gjøremål med den:

#Oslo. Grunnet snøvær har vi hatt en del trafikkuhell/ trafikkulykker de siste timene. Ingen med alvorlig personskade. Vi anbefaler publikum å la bilen stå, dersom det ikke er strengt nødvendig at man må kjøre bil. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 7, 2019

På to steder på E16, både på Sollihøgda og ved Eggemobakken, og på E18 ved Bamble, var det ved 18-tiden delvis stengt på grunn av kjøretøyer som ikke takler glatt veibane som er dekket av våt snø. Ingen av hendelsene førte til personskade.

Før Sollihøgda har et vogntog stoppet opp i bakkene på strekningen i retning Hønefoss. Det sperrer all trafikk bakfra, fordi midtdelere og trang kjørebane gjør det umulig å passere.

#Bærum E16 utgående mot Sollihøgda: En lastebil har fått stans pga det glatte føret, og sperrer all bakenforkjørende trafikk. Dette medfører lange køer. Vi har patrulje på vei, og vil forsøke å få ryddet veien. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 7, 2019

– Et redningslag som var sendt østfra til Sollihøgda kommer ikke forbi de lange køene, derfor har vi nå rekvirert bistand fra Hønefoss-siden, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Olav Olsen

Siden 17.30-tiden har veien vært sperret i det vestlige løpet mot Hønefoss, ved Rustanbekken. Jøkling kan ikke si noe om når veien kan åpne som normalt igjen.

Han råder bilistene til å ta det med ro på det glatte føret.

Like over klokken 19 meldte Oslo-politiet om en bil som hadde snurret rundt i det inngående løpet på E6 ved Furuset. Det var uklart om noen er kommet til skadet.

#Oslo. E6 inngående ved Furuset. Vi er på vei til melding om trafikkulykke. En bil skal ha snurret i veibanen. Ukjent skadeomfang. Ukjent hvor mange biler som er involvert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 7, 2019

Rett etterpå kom det melding fra Bærum om en kjedekollisjon mellom tre biler i Isiveien.

#Bærum. Isiveien. 3 biler kjørt inn i hverandre. Vi er på vei. Ukjent om noen er skadet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 7, 2019

Ved 18.40-tiden ble det meldt om en bil som hadde snurret rundt i det sørgående løpet og som lå på taket ved Liertoppen. En mann i bilen satt fastklemt.

Olav Olsen

#E18 #Liertoppen Melding om trafikkulykke på E18 sørgående lø. En bil har snurret på taket. En person/fører sitter fastklemt i bilen. Vedkommende er ved bevissthet. Nødetater på vei — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 7, 2019

Også på Ring 3, like ved Sinsen-krysset, har et kjøretøy fått problemer. Der har en minibuss sklidd av veien.

– Ambulanser og politi er på vei, men vi har ikke fått meldinger om personskader, sier Jøkling. Ulykken ble oppdaget på skjermene politiet følger fra Veitrafikksentralen.

På E16, ved Eggemoen like ved Hønefoss, melder politiet i Sør-Øst om enda et vogntog som har satt seg fast og ikke kommer opp en bakke. Også det skaper store trafikale problemer, ifølge en melding politiet har sendt ut på Twitter.

#Eggemoen #E16 melding om lastebil som har satt seg fast i Eggemobakken. Trafikale problemer. Politiet på vei — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 7, 2019

Ved 19-tiden sendte distriktet ut en Twitter-melding der det går frem at patruljen på stedet måtte kommunisere med den utenlandske sjåføren via Google Translate for å få ham til å forstå at det var nødvendig med kjettinger.

Politiet på stedet har fått vogntoget inn på en busslomme og kommunisert med den utenlandske sjåføren via Google translate om at sjåføren må legge på kjetting. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 7, 2019

Og ved 18-tiden meldte Sør-Øst politidistrikt om et vogntog som hadde snurret rundt på E18 ved Bamble.

– Det har vært redningsmannskaper på stedet, og vogntoget har nå fått satt på kjetting. Situasjonen ser nå til å ha løst seg opp, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-Øst politidistrikt.

#Bamle #E18 Politiet har kommet over en lastebil som har sklidd av veien og snurret rundt. Viking er på stedet. Veien blir stengt ifm bergingen. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 7, 2019

Ser du problemer i trafikken på grunn av snøværet? Send dine tipsbilder på SMS til 2286.