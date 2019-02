VG: Antatte kidnappere opererte med to kryptovalutaer

Det er tidligere kjent at de antatte kidnapperne bak forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober i fjor, krevde løsepenger i kryptovalutaen Manero.

Ifølge VG krevde de antatte kidnapperne at all videre dialog med Hagens familie skulle gå gjennom en annen type kryptovaluta. Det framgår ikke hva slags kryptovaluta det er snakk om.

Fra Hagen forsvant til saken ble offentliggjort betalte familien et mindre pengebeløp for dialogen til den antatte motparten, får avisen opplyst. Beløpene skal ha vært lave. Etterforskningsleder Tommy Brøske eller bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere avisens opplysninger.

Etter at Hagen-familien 16. januar mottok det som antas å være det siste budskapet fra motparten som ble sendt gjennom en kryptovaluta, kalte Holden inn til pressekonferanse. Der oppfordret han den antatte motparten å bytte til en annen digital plattform som var bedre eget for kommunikasjon. Noen dager senere ble oppfordringen mottatt, men det er ikke lenger mulig for Hagen-familien å svare. Dette er ifølge VG ikke en form for kryptovaluta. Politiet og Holden må derfor nå formidle via mediene.