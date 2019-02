Forrige uke ble det skrevet om at en høy etterspørsel for nye pass fører til lange passkøer og ventetid på Østlandet og i Sørøst politidistrikt. På politihuset i hovedstaden er det ikke noen ledige timer de neste 60 dagene, og i Sørøst er det foreløpig ikke noe ledig før i april.

Nå har køene nådd flyplassen på Oslo Lufthavn, der reisende forsøker å skaffe seg nødpass i siste liten.

Avsnittsleder for grensekontrollseksjonen på Gardermoen politistasjon, Anette Brevik, bekrefter at mange kommer til dem som en siste løsning.

– Jeg vil nesten anta at det har vært dobling av henvendelser om nødpass den siste tiden, forteller hun.

Brevik mener de alltid merker et oppsving i etterspørselen for nødpass i skoleferier, men at det i år oppleves som mer enn de er vant til.

– Vi har ikke direkte tall på det, men vi merker selv at det er en kraftig pågang, fortsetter hun.

– Gå et annet sted

Jan Eirik Thomassen, politiinspektør i Oslo politidistrikt er kjent med problematikken på Gardermoen.

– Jeg håper folk forstår at nødpass er en nødløsning, og noe vi anbefaler folk å unngå. Slike dokumenter må tas alvorlig og ikke bli sett på som en enkel løsning, mener han.

Politiet skriver på sine nettsider at nødpass har flere begrensinger. De kan blant annet ikke kan brukes ved innreise til Dubai og USA.

– Om folk likevel er nødt til å skaffe seg nødpass, anbefaler vi dem å gjøre det på andre politistasjoner enn på Gardermoen politistasjon, sier Thomassen.

Terje Bendiksby / Scanpix

Rekker ikke alle

Blant dem som kommer til politiposten på flyplassen for å søke om nødpass, er det mange reisende som ikke har rukket å skaffe seg vanlig pass på grunn av de lange køene. I noen tilfeller er heller ikke dette nok til å redde ferien.

– Når folk strømmer til som verst, oppstår det lange køer, forteller Breivik. Hun mener de ønsker å hjelpe alle, men at det blir vanskelig med stor pågang og små ressurser. Den siste tiden har Brevik opplevd at flere ikke rekker å skaffe seg nødpasset i tide.

– Det er beklagelig, men det er ikke meningen at så mange skal henvende seg til oss for å få pass, så da har vi ikke mulighet til å rekke alle. Dessuten har vi flere andre oppgaver i grensekontrollen som ikke angår nødpass, legger hun til.

Breviks bønn er at folk sjekker om de har gyldig pass med en gang de bestiller en reise.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ansetter flere folk på passkontoret i Oslo

Thomassen bekrefter at det er langt flere som står i passkø nå, enn det har vært på samme tidspunkt tidligere år.

– Folk stiller seg i kø utenfor Grønland politistasjon lenge før dørene for drop-in-timene åpnes, og selv da er det ikke alle som venter som blir ekspedert. De ansatte har et visst antall mennesker de kan hjelpe, før de bestilte timene begynner.

Politiinspektøren legger til at det hele tiden blir oppdatert med ledige timer på nettsiden deres. Thomassen anbefaler at folk som trenger pass, sjekker timeplanen jevnlig.

Ifølge NRK har Oslo politidistrikt ansatt ti ny medarbeidere for å få unna køene. Det er også planlagt at passkontoret skal være åpnet på lørdager.

Årsaken til de plutselig lange passkøene Thomassen er todelt.

– Det er nok flere som ønsker å skaffe pass i år enn det var i fjor, men samtidig tror jeg mediedekningen har ført til at folk blir stresset og flokker til stasjonene, sier han.

Fakta: Nødpass Du kan søke om nødpass hvis du ikke rekker å bestille vanlig pass før du reiser.

Nødpasset er et midlertidig pass. Det er oransje og håndskrevet.

Som hovedregel skal du henvende deg til ditt lokale politi når du skal søke om nødpass. Det kan utstedes ved noen av de største flyplassene.

Du må kunne fremlegge dokumentasjon for reisen. Du må ta med deg gyldig legitimasjon og to passfoto.

Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.

Et nødpass koster det samme som et vanlig pass. Prisen er kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år. Du kan betale kontant eller med bankkort (ikke kredittkort).

Nødpasset er gyldig kun for én reise. Du må levere nødpasset til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.

Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass. Kilde: Politiet.no

Ikke mulig å forhåndsbestille

Hvis man søker om midlertidig pass rett før man skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din i tide. Hovedregelen er at dette skal foregå på sin lokale politistasjon.

På Gardermoen er det ikke mulig å varsle eller forhåndsbestille time for nødpass, og utleveringen av nødpasset må være like før en utreise.

– Man skal helst søke om nødpass på politistasjonen der man bor, og det er jo ingen som er bosatt her på flyplassen. Folk bør helst forsøke å ordne pass på en annen måte, før de kommer hit, forteller Breivik.

Skal man allikevel satse på nødpass, understreker avsnittslederen at det ikke bare skal ses på som en enkel løsning.

– Nødpass skal i utgangspunktet fungere som en måte å komme seg hjem på, om man har mistet passet sitt i utlandet. Det er ikke vanlig å bruke det for å komme seg ut av landet. Et nødpass er kun gyldig for en reise, og må leveres tilbake til politiet når man kommer tilbake igjen, forteller hun.

Har man fått utstedt nødpass 2 ganger i løpet av de siste 5 årene, vil man vanligvis ikke få nødpass. Det samme gjelder hvis man tidligere har mistet det, eller har unnlatt å levere nødpasset tilbake igjen.

Køen stenges etter fem minutter

Får man ikke bestilt passtime på politihuset på Grønland er det også mulig å forsøke å skaffe seg en drop-in time, som er en mulighet fire dager i uken fra klokken åtte om morgenen.

Dette har ført til at det samler seg lange køer utenfor politihuset, lenge før kontorene åpner.

– Vi opplever at publikum er tidlig ute og står i kø fra klokken syv, og også tidligere, enkelte dager. Det er et begrenset antall kølapper, og de går veldig fort. Man kan risikere at køen er stengt allerede fem minutter etter at vi har åpnet, fortalte lederen for passavsnittet i Oslo, Bekim Olomani, til VG.

På politiets hjemmeside står det at det er stor pågang på bestilling av pass i Oslo og østlandsområdet, og at de anbefaler å sjekke andre passkontorer i nærheten om man ikke får time. Politiet anbefaler også at man sjekker nettsiden jevnlig, da det fortløpende blir lagt ut ledige timer.