Av 174 anmeldelser mot politiet for vold og maktmisbruk siden 2016 har to endt med straff. Nylig ble en politibetjent dømt for å ha befølt en trusselutsatt kvinne han skulle beskytte.