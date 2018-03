Advarer mot glatte veier langs kysten i Sør-Norge

Våren lar vente på seg i mye av landet. Søndag lavet snøen ned mange steder på Østlandet. Mandag er det meldt plussgrader i lavtliggende områder, mens nedbøren vil fortsette. Det betyr at den kommer som regn mange steder.

Meteorologisk institutt sendte søndag ut obs-varsel for mye av Sør-Norge.

Kysten rundt, fra Fredrikstad i øst til Haugesund i vest, advarer de om lokal fare for glatte veier på grunn av underkjølt regn. Enkelt fortalt betyr det at regnet når det treffer asfalten, fryser til is.

– Særlig utover dagen mandag kan nedbøren gå over til å bli regn i kystnære områder. Det kan fryse på bakken og vi kan få vanskelige kjøreforhold langs kysten sør for Oslo, sier vakthavende meteorolog Marit Berger til VG.

Kaldere utover uken

Mens termometerne skal holde seg på rød side på dagtid på Vestlandet, blir det utover uken minusgrader igjen i kyststrøkene både på Sørlandet og Østlandet.

– Et høytrykk som bygger seg opp over Skandinavia, vil etter hvert dirigere kald luft fra nordlige breddegrader til Sør-Norge, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

Langtidsvarselet til Meteorologisk institutt viser at det neste helg kan bli inntil 8–10 minusgrader i Oslo og mange andre steder i det sentrale østlandsområdet. I innlandet og i høyden vil det kunne bli adskillig kaldere. Utover nedbøren mandag og tirsdag, der den kommer som snø, vil det ikke komme mer i denne omgang.

– Perioden frem til starten av april er dominert av en kald værtype. Og selv om vi ikke kan si noe sikkert, vil det med sannsynlighetsovervekt bli kaldere enn normalt, sier meteorolog Haga.

Fra det nordlige Trøndelag og nordover vil det være kaldt og tørt, samt enkelte lokale snøbyger.