PFU vil behandle professorklage

Anki Gerhardsen klaget tirsdag inn NRK, VG og Khrono for PFU for å ha identifisert en professor i en sak om seksuell trakassering. Professoren har ekjent å ha sendt meldinger av seksuell karakter til unge kvinner. Flere klager er sendt inn til PFU, men ikke behandlet da professoren ikke tidligere har samtykket til behandling. Gerhardsen håpet PFU ville behandle klagen på prinsipielt grunnlag. Det er nå klart at professoren har samtykket til klagen, og PFU har igangsatt behandling av saken.