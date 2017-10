– Så marginalt er Cyberforsvaret i dag at hvis det pøses på med cyberangrep mot oss, så vil vi ikke holde lenge, sier generalmajor Inge Kampenes.

Han er sjef for Cyberforsvaret. I et intervju med bladet Forsvarets forum sier han at også Cyberforsvaret er rammet av at Forsvaret gjennom mange år var mest opptatt av styrkene og støtteapparatene som deltok i Afghanistan.

Fakta: Dette er Cyberforsvaret Har utstyr på 350 steder i Norge og personell på 58 steder. I alt er de 1200 personer, hvorav 60 prosent sivilt ansatte, pluss soldatene som beskytter stasjonene. Cyberforsvaret reagerer når de oppdager angrep og avvik i militær datatrafikk. De følger med på Forsvarets systemer hver dag – 24 timer i døgnet. All aktivitet blir undersøkt. De samarbeider tett med Etterretningstjenesten, som er fagmyndighet for cyberoperasjoner. Cyberforsvaret har fagansvar for defensive cyberoperasjoner, men alt er koordinert med Etterretningstjenesten. De har som primæroppgave å holde sambandslinjer mellom militære ledere og avdelinger trygge, og tilgjengelige, enten det er her i Norge eller under internasjonale operasjoner der norske soldater deltar.

– Hvis det hadde skjedd noe i dag hadde vi knapt kunne gjøre jobben vår på en minimumsmåte. Øvelsen Joint Viking i vinter viste oss at vi må bli mindre utsatt for effekt av fiendtlig handling, sier Kampenes til bladet.

Forsvaret foreslo å legge ned sitt eget kritiske internblad. Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) avslo å legge ned Forsvarets forum. Inntil videre.

Dette er truslene – ifølge cybergeneralen

Jan Tomas Espedal

Kampenes peker på tre typer trusler: Den nysgjerrige hackeren, kriminelle ute etter økonomisk vinning og statlige aktører. Det siste kan dreie seg om spionvirksomhet, men det kan også være digitale angrep.

– Programmer kan stenge kraftposisjoner eller mørklegge byer. De kan ødelegge banksystemer og stoppe atomvåpenprogram. Alt det her har skjedd. Vi har eksempler fra Ukraina og Iran. Det spesielle er at du kan bli angrepet fra hvor som helst. Og du kan ikke forsvare deg mot det med fly, båter eller grønnkledde menn, sier Kampenes.

Han bekrefter at angrep nesten er nådd helt inn i Forsvarets systemer. De ble stoppet, men kilden ble ikke sporet opp.

Nå skal hackerne også sabotere, ikke bare spionere. Det er ofte vanskelig å vite hvem som står bak.

Har ikke ansvar for andres cybersikkerhet

Anette Ask, Forsvarets mediesenter

Aftenposten har stilt Inge Kampenes følgende spørsmål:

– USAs president Donald Trump ga i august beskjed om at cyberforsvaret skulle samles under én kommando. Er vi på vei mot det samme i Norge?

– Amerikanerne snakker om å utvikle en egen organisasjon som skal ha ansvaret for alle cyberoperasjonene. I Norge deles dette oppdraget mellom flere organisasjoner, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), E-tjenesten og oss. Innenfor det vi kaller cyberoperasjoner har E-tjenesten i dag et større ansvar enn oss. På sikt tror jeg det er riktig også i Norge å etablere en fellesenhet som driver med militære cyberoperasjoner, men vi er ikke der ennå, svarer han.

– I forbindelse med torsdagens statsbudsjett tror jeg det kommer en avklaring rundt ansvar rundt IKT- og cybervirksomheten for hele forsvarssektoren. Vi ønsker tettere samarbeid med blant andre politiet, sier han også.

Derfor har de så liten utholdenhet

– Er det primært mangel på personell eller maskiner som gjør at dere har liten utholdenhet ved store cyberangrep?

– Det er kombinasjon. Vi trenger mer moderne utstyr, men også flere operatører, sier Kampenes, og opplyser at det noen ganger kan være del av en defensiv operasjon, å slippe en aktør inn eget datanettverk, for å analysere angrepet.

– Hvilken rolle har dere under cyberangrep mot Norge?

– Vi beskytter Forsvarets datanettverk og håndterer begrensede angrep på dette. NSM har et ansvar på tvers av sektorene. Men de har ikke et ansvar for å beskytte sivil sektor. Forsvaret, som sivile virksomheter, har selv ansvaret for å ivareta egen sikkerhet.

– Ifølge artikkelen i Forsvarets forum skal dere bli mer militære, hva innebærer det i praksis?

– I praksis handler det om at personellet må være forberedt og trent for å operere under krise og krig.

– I februar 2015 skrev vi at Cyberforsvaret mistet 70 prosent av investeringsbudsjettet. Hvordan har dette påvirket virksomheten?

– Det har medført at vi har en marginal og delvis umoderne materiellpark. Men i langtidsplanen er det lagt opp til en veldig god økning, en firedobling over fire år, sier Kampenes.