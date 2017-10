Tirsdag blir høstferien til vinterferie – men bare til i morgen

Meteorologisk institutt sender ut Obs-varsel om snø og vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge fra tirsdag ettermiddag. Det ventes hvite veier helt ned mot 500 meter i indre strøk av Agder og Telemark.

– De som har vinterferi – eh – jeg mener høstferie, og bør la bilen stå hvis de må ferdes i høyereliggende strøk og har sommerdekk, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness.

Statens Vegvesen

Meteorologene:

Dropp tur på sommerdekk

På Vestlandet og i Telemark har skolebarn høstferie denne uken. Det kan bety årets første skitur for enkelte. Og det blir sporsnø for dem som er på jakt i høyden. Men biltur anbefales ikke av værekspertene hos Meteorologisk institutt. Det kan komme opp mot 10–12 cm snø.

– I dag vil det komme snø i 600 til 800 meters høyde i Sør-Norge. I indre strøk av Agder og Telemark vil det komme snø helt ned mot 500 meter. Det er også ventet endel vind og vil bli utrivelig i høyden. Hvis du har sommerdekk og ikke må ut og kjøre, la bilen stå. Det vil du spare deg og andre for trøbbel, sier Thyness.

senorge.no

Regn og mere regn

I Oslo og Akershus var det kaldt natt til tirsdag. Aurskog var kaldest med -3,8 grader. For mange blir det første smak av vinter, men det varer ikke lenge.

– Det blir mye mildere de neste dagene. Under 800 meter forsvinner snøen igjen i morgen. De neste dagene blir dominert av at et lavtrykk ved Island sender nedbør inn vestfra. Milde luftmasser og regn vil jobbe seg østover til Oslo-området i kveld. Det vil også komme en ny runde med regn i morgen, onsdag, forklarer statsmeteorologen.

Snø kun på snaufjellet

Det betyr slutten på det suverene høstværet som har preget både Østlandet og Vestlandet siden forrige uke.

– Blir snøen liggende noen steder?

– I fjellet nord på Østlandet har det allerede kommet litt snø. Nå får man påfyll, så jeg vil tro at det vil bli liggende litt snø over 1000 meter, sier Thyness.