Regjeringen: Datainnbruddet i Stortingets e-postsystem ble gjennomført fra Kina

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) snakker med pressen mandag ettermiddag, etter at hun har kalt inn Kinas ambassadør til et møte etter datainnbrudd. Foto: Beate Oma Dahle/NTB scanpix

Kinesiske hackere sto bak datainnbruddet mot Stortinget, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Både USA og Nato går ut med samme anklage.

19. juli 2021 13:59 Sist oppdatert nå nettopp

Utenriksministeren kaller inn Kinas ambassadør på teppet etter datainnbruddet i Stortingets e-postsystemer som fant sted i mars.

Stortinget varslet 10. mars om datainnbrudd i sine e-postsystemer. Innbruddet ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange.

– Dette er helt uakseptabelt

– Det er et veldig alvorlig problem som rammet vår viktigste demokratiske institusjon. Derfor er vi nødt til å si ifra.

Det understreket utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun møtte pressen mandag ettermiddag.

Utenriksministeren ville ikke gå inn på hva som ble sagt fra Kinas side under møtet, men sa at:

– I dag har også EU, våre nærmeste allierte og andre land gått ut med samme informasjonen om at dataangrepet som var globalt og rammet veldig mange land, har sitt opphav i Kina.

Flere land ble rammet av det globale angrepet i mars. Utenriksministeren bekrefter at etterretnings- og sikkerhetstjenestene i landene som ble rammet har jobbet med å finne og analysere de digitale sporene som legges igjen etter denne typen cyberoperasjoner.

– Vi har gjort våre vurderinger, og det har også de andre landene gjort. Det er nokså entydige konklusjoner og resultater.

Utenriksministeren svarer ikke på spørsmål fra Aftenposten om Norge nå bør frykte represalier fra Kina. Men hun understreker at det er viktig at Norge går så hardt ut i en slik situasjon.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammet vår viktigste demokratiske institusjon. Etter grundig gjennomgang av vår etterretningsinformasjon er det vår vurdering at det svært alvorlige datainnbruddet mot Stortinget ble gjennomført fra Kina. Flere av våre allierte, EU og Microsoft har også bekreftet dette. Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted. Vi forventer at Kina tar saken på ytterste alvor, slik at lignende hendelser ikke skjer igjen, uttaler Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Kalte den kinesiske ambassaden inn til samtale

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig adferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om. Vi har i dag innkalt den kinesiske ambassaden og tatt opp saken direkte, legger utenriksministeren til.



Også Biden anklager Kina for datainnbrudd

Samtidig går USA ut med lignende anklager mot Kina:

Biden-administrasjonen gir Kina skylden for et hackerangrep som rammet flere tusen maskiner verden over. Angrepet var rettet mot e-postprogramvare fra Microsoft.

I tillegg til angrepet mot Microsofts Exchange-serverprogram mener USA og flere allierte at Kina står bak en rekke cybertrusler, inkludert løsepengevirusangrep fra regjeringstilknyttede hackere. Det er fremsatt krav om millioner av dollar i løsepenger etter slike angrep.

Ifølge en ikke navngitt amerikansk tjenestemann har Kinas departement for statssikkerhet brukt kriminelle hackere, som har drevet utpressing og tyveri på nettet for egen vinning.

Mandag kunngjorde USAs justisdepartement siktelser mot fire kinesiske borgere, som påtalemyndigheten mener har jobbet sammen med det kinesiske departementet i et hackerangrep mot titalls datasystemer, inkludert angrep mot bedrifter, universiteter og offentlige institusjoner.

Nato fordømmer cyberaktiviteter

I en pressemelding skriver også Nato at organisasjonen fordømmer «ondsinnede cyberaktiviteter». Slike aktiviteter svekker sikkerheten og forstyrrer vanlige folks hverdag, skriver Nato videre.

Organisasjonen skriver at de anerkjenner nasjonale uttalelser fra allierte som Canada, Storbritannia og USA, og at de tillegger Kina ansvaret for angrepet.