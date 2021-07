Nye reiseregler: Frankrike og Hellas gir karantene

Nå må du på karantenehotell dersom du har vært på ferie i Storbritannia eller på Kypros.

Ferierende nordmenn på vei hjem fra Hellas vil nå måtte i karantene. Foto: Solveig Vikene, NTB

11 minutter siden

Regjeringen innfører strengere innreiserestriksjoner og karantenekrav for en del land fra mandag. Andre land får lettelser.

Endringer i tiltaksnivået kommer som følge av et ønske om å redusere faren for importsmitte. Endringene er basert på faglige vurderinger fra FHI.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli:

Belgia

Frankrike

Færøyene

Hellas

Malta

Disse landene går fra grønn til oransje.

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli:

Kypros

Storbritannia (går fra rødt til mørkerød)

Følgende land blir grønne:

Latvia

Endringene trer i kraft fra og med midnatt, natt til mandag 19. juli.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge.

Egne regler for øygrupper

Det er unntak for enkelte øygrupper i Europa. Disse blir vurdert uavhengig av smittesituasjonen på fastlandet.

Følgende får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli:

Madeira, Portugal

De joniske øyer, Hellas

Fakta Ingen endringer for følgende land: Følgende land fortsetter å være grønne: Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike. Følgende land fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde): Oransje: Irland og Monaco.

Røde: Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal og Spania. Vis mer

Unntak for vaksinerte og tidligere smittede

Dersom du er fullvaksinert eller har vært smittet av covid-19 de siste seks månedene slipper du innreisekarantene. Du må heller ikke vise frem dokumentasjon på negativ test.

Men du må kunne dokumentere vaksinasjon eller smitte med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Fakta Dette betyr fargene Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land.

Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

Endringer for nordiske regioner

Fire regioner i Sverige blir grønne. Det er Blekinge, Jönköping, Kalmar og Kronoberg. Norbotten går fra rød til oransje, mens Värmland fortsetter å være rød. Kun to regioner i Sverige er ikke grønne fra 19. juli.

I Danmark gjøres det endringer for fire regioner. Sjælland, Midtjylland og Nordjylland går fra grønn til oransje. Regionen Hovedstaden, som inkluderer København, går fra oransje til rød.

Det gjøres endringer for to finske regioner. Kajanalands SVD går fra oransje til grønn. Vasa SVD går fra grønn til oransje.

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Anbefalingen gjelder for EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste.

Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.