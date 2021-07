Strømløse husstander og kraftig regn på Sørlandet. Slik kan uværet bli i natt.

Et voldsomt og uforutsigbart uvær har herjet over Sør-Norge mandag kveld. Meteorologisk institutt tror uværet kan flytte på seg utover natten.

Slik så Meteorologisk institutts oversikt over registrerte lynnedslag ut mandag kveld. Fra 16-tiden frem til bildet er tatt kl. 22:15 mandag kveld, ble det registrert snaut 13.000 lyn i og rundt Sør-Norge.

26. juli 2021 22:43 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Det er en værsituasjon det er veldig vanskelig å forutse utviklingen til. Det krever kontinuerlig overvåking, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Mandag kveld har han registrert titusenvis av lyn og regnbyger opp mot 20 millimeter nedbør på bare noen timer enkelte steder på Sør- og Østlandet. I Agder-området mistet snaut 4000 husstander strømmen som følge av uværet mandag kveld, ifølge Agder Energi. Fortsatt er det usikkert når disse får strømmen tilbake.

Etter å ha varslet mye lyn og nedbør over store deler av Sør- og Østlandet, lagde Meteorologisk institutt mandag ettermiddag 27 ulike modeller for hvordan uværet kunne komme til å utvikle seg.

Men det har ikke gjort instituttet mye klokere om hva som faktisk kommer til å skje, ifølge Haga. Selv de nærmeste timene er vanskelig å spå.

– For å være ærlig, vet vi ikke hvilke av scenarioene som er mest sannsynlig fremover, sier han.

– I det lavtrykkskomplekset vi er i nå, er det vanskelig å varsle i detaljer hvordan de ulike bygene utvikler seg.

Spår mer regn på Østlandet

Når Aftenposten snakker med Haga rett før klokken halv ni mandag kveld, er den vakthavende meteorologen likevel villig til å regne på hvordan uværet beveger på seg.

– Mest sannsynlig blir det mindre lyn og bygeaktivitet utover nattetimene nå. Men det bør ta seg opp i løpet av morgendagen, selv om det er vanskelig å si hvor det slår til, sier Haga.

Haga sier at nedbøren trolig vil trekke nordover i løpet av morgendagen.

– Det er litt større fare for regn og lyn i Oslo-området og i Innlandet enn det har vært i dag.

– Hvem er det som bør trekke ut stikkontaktene sine i løpet av de neste timene?

– For dem som ikke allerede har gjort det, bør man vurdere det om man bor sør for Tyrifjorden, sør for Gardermoen og østover. I Telemark, Agder og Rogaland er det nok også lurt, sier Haga.

Skogbrannfaren ikke over

23. juli sendte statsmeteorologene ut varsel om stor skogbrannfare på Østlandet. Også på Vestlandet er det sendt ut et mer moderat varsel om skogbrannfare.

At det nå er ventet regnbyger i flere av disse områdene, vil imidlertid ikke automatisk bety at faren er over.

Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis sa til Aftenposten mandag at instituttet vil vurdere skogbrannfaren på nytt etter at nedbøren har kommet.

– Det kan se ut som faren vil være over i Sør-Norge snart, sier han.

Men dersom lyn slår ned før regnet har falt, kan det også føre til at branner starter. Derfor oppfordrer meteorologene om å fortsatt være forsiktig med ild.

«Typisk» sommer

Det kraftige uværet i Sør-Norge er et ganske vanlig sommerfenomen, ifølge Sarchosidis. Resultatet ofte blir eksplosivt når kjølig luft kommer inn i atmosfæren etter lange varme perioder, sier han.

– Store temperaturforandringer fører som regel med seg kraftige tordenbyger, sa Sarchosidis.