Her pågriper PST den spionmistenkte mannen

PST frigir video som viser pågripelsen av spionsiktede Mikhail Mikusjin.

22.04.2023 14:38 Oppdatert 22.04.2023 14:53

Lørdag holdt flere PST-sjefer foredrag på journalistkonferansen Skup i Tønsberg om hvordan tjenesten jobber.

Her viste de videoen av spionsiktede Mikusjin idet han blir pågrepet.

Mot slutten av videoen går han alene på en snødekt vei. Først går han alene, men så beveger to personer seg mot ham bakfra. De går raskt bak Miksujin, før de løper de siste metrene og pågriper ham.

Under foredraget i Tønsberg påpekte PST at det lå et enormt apparat bak pågripelsen, noe man ikke kan se i videoen.

PST snakket også om at de ønsker å være mer åpne.

Tok kontakt med norsk forsker

Mikusjin ble pågrepet i Tromsø i oktober og ble siktet for «grov etterretningsvirksomhet». Dette har en strafferamme på ti år.

Han knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU. Mikusjin erkjenner ikke straffskyld.

Mikusjin tok våren 2021 kontakt med Gunhild Hoogensen Gjørv, professor ved Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø. Hun er en internasjonalt anerkjent sikkerhetsforsker.

Gjørv fortalte i høst til Aftenposten at han tok kontakt med henne og var interessert i den forskningen hun holdt på med. I Canada hadde han jobbet med maritim sikkerhet i Arktis.

30 minnepinner

Mikusjin ble anbefalt på det varmeste av folk Gjørv kjenner i Canada. Dermed ble han gjesteforsker i Tromsø. Der brukte han den falske brasilianske identiteten José Assis Giammaria.

Han deltok i felleslunsjer, fredagspils og andre aktiviteter og ble sett på som sosial, forteller kolleger.

PST fant 30 minnepinner, datamaskiner og mobiler hos den spionsiktede russeren.