Ballongen kan vise ny rustrend hos unge

Har du sett unge inhalere fra en ballong? Da kan du ha vært vitne til en ny rustrend.

I morgenrushet på en bussholdeplass står to gutter og venter på neste bussavgang. I den ene hånden holder gutten en rosa ballong. Rett før bussen ankommer inhalerer de lystgass fra ballongen. Ingen lukt kjennes som fra hasj eller alkohol. Og ingen medpassasjerer reagerer. Lystgassrusen er over på noen sekunder.

Øyvind Nordli Journalist

Én time siden

– Du føler at kroppen kobles av det mentale. At hodet er for seg og kroppen er for seg. Du blir helt ukontrollert. Du ser likevel alt.

Gutten i 20-årene forklarer hvordan lystgass virker, en rustrend som stadig vokser i omfang blant unge. Han ønsker å være anonym, og forteller at virkningen kan vare fra 30 sekunder til eller ett par minutter.

– Men du flyr langt før du lander. Å lande blir en nedtur. Så du vil opp igjen så fort som mulig. Og da tar du en ny.

Selv har han sluttet å ta lystgass, men forteller at flere kan dele én stor lystgasstank. En «rus-session» varer en halvtimes tid der korte rus-intervaller avløser en ny.

Flere tar det også i skoletiden, i friminuttene, men 20-åringen sier han har brukt lystgass mest på fester og alene.

Lystgass-patroner som rusmiddel er ikke noe du bare ser på Stovner, men over hele Oslo, sier utekontaktene Hilde Moen Aarø og Sahal Awaleh.

Rusmiddelet som går under radaren

– Vi ser beholderne over alt. Ballonger og brukte lystgass-patroner, sier Sahal Awaleh, utekontakt fra bydelen Stovner.

Før var lystgass knyttet til smertelindring ved fødsel og narkose hos tannlegen. I dag brukes legemiddelet også som et rusmiddel. De første tegnene kom for noen år siden. Mengder med små lystgass-ampuller man kunne ha i lomma lå slengt igjen etter bruk.

– Det vi ser i dag er at ungdom ruser seg på de store lystgasspatronene. Og det bekymrer oss fordi skadepotensialet er større, sier Leif Bond, psykolog ved Uteseksjonen.

Store lystgasspatroner kan være på mer enn 600 gram. Ifølge en leverandør på nett tilsvarer det mer enn 70 ampuller som brukes til kremproduksjon.

I Oslo har trenden bredt om seg under pandemien, men har også vokst utover i landet. En trend som knyttes til en global rusbruk. I Storbritannia er lystgass i dag det åttende vanligste rusmiddelet. Ifølge Global Drug Survey, et uavhengig forskningsselskap, er lystgass det 10. mest populære rusmiddelet i verden.

Før var de små, men nå er lystgass-patronene blitt store. «Lattergassen» er blitt den nye rusen og ungdomsarbeidere frykter skadepotensialet. Denne lystgass-tanken sto i en garasje.

Lenge har skadeeffekter etter langtidsbruk vært en del av den offentlige debatten.

– Men i Norge har det vært lite oppmerksomhet, sier Bond.

Uteseksjonen i Oslo, som er en del av Velferdsetaten, har for første gang hatt en nettverkssamling om lystgass-fenomenet. De som jobber med ungdom, psykisk helse og rusproblemer i bydelene, har delt erfaringer om den nyeste rustrenden.

– Fra å være rus i party-sammenheng, har det gått over til å bli et mer vanlig rusmiddel. Der uro og vonde følelser dempes, sier Hilde Moen Aarø, utekontakten i Stovner bydel, og fortsetter:

– Nå møter vi ungdom som gir uttrykk for at de trenger hjelp etter mye bruk. Da kjenner vi at vi må få vite mer om det her.

På kort tid fant Aftenpostens fotograf frem til store lysgass-patroner. Denne her lå i buskene ikke langt unna Middelalderparken i Oslo.

Fakta Dette er lystgass Dinitrogenoksid (N₂O), best kjent som lystgass eller lattergass, er en fargeløs, ikke-brennbar gass ved romtemperatur og atmosfærisk trykk med en behagelig, lett søtlig lukt. Ballonger fylles med gassen og deretter innhaleres. Rusen varer fra 30 sekunder til kun noen minutter. «Lattergass» kan gi en følelse av avstand fra virkeligheten, milde synsforandringer, svimmelhet, latter og endringer i hørsel. Brukes også som beroligende og smertedempende middel, særlig på sykehus og hos tannlegen.

Kan også brukes som drivgass til fløtekrem i kremsprøyter.

Kilde: Wikipedia Vis mer

Politiet står maktesløse

I Danmark har myndighetene innført forbud mot å selge lystgass-patroner til personer under 18 år. I Nederland er lystgass forbudt på lik linje med andre narkotiske stoffer.

I Norge er det både lovlig å kjøpe og bruke. Lystgass regnes ikke som narkotika og kan kjøpes hos jernvarehandelen som drivgass til kremsprøyter.

– De vi har snakket med handler hovedsakelig på nett, spesielt på danske og svenske nettsider. Disse kan lett omsettes på Snapchat, sier Moen Aarø.

Ungdomsarbeidere frykter at et svart marked uten kontroll er i ferd med å vokse frem.

Inntil en leilighet ligger lystgass-patroner i plastposer og pappesker. – Mange foreldre kjenner ikke til rusbruken av lystgass, mener ungdomsarbeidere Aftenposten har snakket med.

– De store lystgass-patronene kan ikke bestilles én og én på nett. De må kjøpes i store kvanta før de selges videre. Politiet har stoppet en bil full av slike patroner, men de kunne ikke gjøre noe. Lystgass er pr. i dag ikke ulovlig, sier Melissa Andersson, også hun utekontakt ved Stovner.

20-åringen som Aftenposten har snakket med, sier at det er «ekstremt mange som driver med lystgass i dag, og at tilgang på de store patronene er enkel.»

– Hvordan fikk du tak i det?

– Jeg hadde telefonnummer til noen som selger. De stresser null med at folk deler telefonnummeret deres. Gjennom bekjente fikk jeg kontakt-info, sier han.

Hvor farlig er egentlig lystgass?

Vanligvis fylles ballonger med lystgassen. Når gassen har fått «romtemperatur» innhaleres den. Men ungdomsarbeiderne kjenner også til eksempler der unge har inhalert lystgass direkte fra de store tankene.

– Og det kan være veldig farlig, sier forteller Leif Bond ved Uteseksjonen Oslo.

– Gassen er nedkjølt, og frostskader på lungene og nedsatt hjerterytme kan være resultatet, sier Bond.