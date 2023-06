Hotellsjef satte håndjern på 14-åring. Trodde han skulle stjele alkohol fra baren. Nå er sjefen dømt.

Hotellsjefen trodde at 14-åringen skulle stjele alkohol. Han slepte tenåringen til safen og satte på ham håndjern. Nå er hotellsjefen dømt i retten.

Ifølge en fersk dom fra Møre og Romsdal tingrett gikk 14-åringen og en venn av ham på et lite hotell i Møre og Romsdal. Hotellsjefen så de to komme inn på hotellet. Da den mannlige hotellsjefen hørte klirrelyder fra baren, gikk han bort for å sjekke hva som skjedde.

Da løp 14-åringens venn ut av hotellet, mens han selv gikk inn på toalettet og låste døren. Etter hvert åpnet han døren. Ifølge dommen tok hotellsjefen da umiddelbart tak i tenåringens jakke og dro han med seg til resepsjonsdisken.

Hotellsjefen har vist til at han trodde fornærmede og kameraten skulle stjele alkohol og at det tidligere også er blitt stjålet drikkevarer fra baren. Mannen hadde ifølge dommen ikke noe bevis på at gutten hadde gjort dette.

Ble påført håndjern med makt

Den middelaldrende mannen dyttet ungdommen mot veggen. Det medførte at et bilde med glassplate falt ned på gulvet og knuste. Mannen fikk deretter lagt 14-åringen ned på gulvet. Han ble liggende opp på det knuste glasset.

For å få hentet et håndjern som lå i safen på kontoret bak resepsjonen, slepte mannen 14-åringen etter seg fra resepsjonen og inn på kontoret. Også dette ifølge dommen. Fornærmede ble liggende med ryggen mot gulvet, mens tiltalte åpnet safen. Gutten ble redd for at hotellsjefen ville putte han inn i safen, men hotellsjefen ville legge gutten i jern.

For å få på håndjernet, snudde tiltalte fornærmede rundt. Mannen satte benet sitt på kroppen til fornærmede for å holde fornærmede nede, mens han fikk påført håndjernet på hendene bak på ryggen til fornærmede. Deretter ringte hotellsjefen til politiet.

«Sett også kroppskrenkelsen i sammenheng med at det var ingen andre til stede på hotellet, måtte hendelsene oppfattes både truende og skremmende for fornærmede», heter det i dommen.

Fikk skrubbsår

Politiet kom etter kort tid til stedet. Håndjernet ble da fjernet og fornærmede hadde røde merker rundt begge håndleddene. Som følge av hendelsene ble fornærmede ifølge dommen påført et mindre skrubbsår på venstre kne og et tilsvarende på høyre kne. I tillegg fikk han også skrubbsår på høyre legg.

Ifølge dommen fremstår fornærmedes forklaring troverdig.

«Retten viser i tillegg til at tiltaltes forklaring på sentrale punkter støtter opp om fornærmedes forklaring, selv om tiltalte har beskrevet en mindre alvorlig kroppskrenkelse», skriver Kirsti Høegh Bjørneset, rettens leder.

Dermed har retten valgt å dømme mannen til fengsel i 45 dager, noe som er i tråd med aktors påstand. På grunn av lang saksbehandlingstid er hele dommen gjort betinget med en prøvetid på to år. Det betyr at mannen slipper å sone.

Han må også betale oppreisningserstatning på 10.000 kroner til fornærmede, samt 10.000 kroner i saksomkostninger til staten. Gutten hadde også bedt om erstatning på 4000 kroner for blant annet ødelagte klær, men dette er ifølge dommen ikke godt nok dokumentert. Dermed slipper han å betale.

Ønsker ikke å kommentere

Aftenposten har snakket med hotellsjefen som er dømt. Han ønsker ikke å kommentere saken, men ber Aftenposten ta kontakt med hans forsvarer.

Mannens forsvarer har ikke svart på Aftenpostens henvendelser mandag formiddag.