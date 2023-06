Baneheia-saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker har besluttet å gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen. Samtidig anmeldes han for falsk forklaring av Viggo Kristiansen.

Jan Helge Andersen (til venstre) fotografert under en rekonstruksjon i Baneheia kort tid etter drapene i 2000.

Gjenåpningen gjelder frifinnelsen for drap eller medvirkning til drap på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept i Baneheia 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt for det ene drapet, mens Viggo Kristiansen ble dømt for begge drapene. Kristiansen er senere blitt frikjent. I etterkant er Andersen blitt etterforsket også for drapet han ble frikjent for.

– Andersen tar Riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier Andersens advokat Svein Holden til Aftenposten.

Nye DNA-funn

Bakgrunnen for gjenopptagelsen er at det er gjort nye funn av DNA på Lena Sløgedal Paulsen som stemmer overens med Andersens. I 2021 og 2022 ble bevismaterialet fra Baneheia-saken analysert med forbedret analyseteknikk. DNA-et er funnet på ulike steder av kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten sier det er uklart når de kan ta ut tiltale i saken.

– Riksadvokaten tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning og vil be Oslo statsadvokatembeter om å avgi innstilling i tiltalespørsmålet. Det kan ikke på nåværende tidspunkt sies noe om når riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet vil foreligge, skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

Viggo Kristiansen anmelder Andersen

Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling bekrefter overfor NRK at de nå anmelder Jan Helge Andersen for falsk forklaring i Baneheia-saken.

– Han har opprettholdt falsk anklage over tid, og så lenge han ikke erkjenner straffskyld for begge forholdene ligger det implisitt at han opprettholder anklagen mot en frifunnet Viggo Kristiansen, sier Meling til NRK.

– Vi har en anmeldelse om falsk anklage liggende klar, som vi bevisst har ventet med til beslutningen om gjenåpning forelå. Nå er det naturlig å oversende anmeldelsen til ansvarlig påtalemyndighet som skal føre saken mot Andersen, sier Meling videre.

Bistandsadvokat om gjenåpning: – Fornøyd

Bistandsadvokaten til foreldrene til de to drepte jentene i Baneheia-saken sier klientene er fornøyde med at Gjenopptakelseskommisjonen vil gjenoppta straffesaken mot Jan Helge Andersen.

– Reaksjonen er at man er fornøyd med utfallet, samt at den er i tråd med det de har ønsket. Samtidig blir det veldig tøft at saken skal opp med alt det medfører. Det er en stor belastning, mine klienter har mer eller mindre blitt minnet på denne saken daglig siden den skjedde, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til NTB.

Brækhus sier at alternativet, som hadde vært at det ikke hadde blitt en ny rettsbehandling, hadde vært dårligere.

– Da hadde man stått igjen med et uoppklart drap og en frikjennelse av Andersen og Kristiansen, sier han.