Politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling for russeren.

Tirsdag pågrep politiet i Finnmark en russer som var på vei ut av landet med to droner.

Russeren ble stanset på den norsk-russiske grenseovergangen på Storskog i Finnmark tirsdag 11. oktober.

13. okt. 2022 19:05 Sist oppdatert nå nettopp

Russeren skal ha filmet med drone i Norge.

– Han ble stoppet på Storskog 11. oktober på vei ut av Norge. Det var en vanlig kontroll av tollvesenet og politiet der man oppdaget droner i bagasjen hans.

Det sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt til NRK arrow-outward-link .

Foreløpig er mannen siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften. Den trådte i kraft som følge av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland. Den aktuelle paragrafen sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Russeren innrømmer å ha gjort nettopp det. Det opplyser hans forsvarer Jens Bernhard Herstad til Dagbladet arrow-outward-link .

– Han erkjenner de faktiske forhold, sier advokaten.

Herstad ønsker ikke å si annet om mannens identitet enn at han er i 40-50-årsalderen og russisk statsborger.

Advokaten avviser også at mannen var på forretnings- eller familiereise i Norge, men vil ikke utdype ytterligere hva han gjorde i landet.

Siktelsen kan bli utvidet

Mannen, som ble pågrepet på Storskog grenseovergang i Finnmark tirsdag, ble fremstilt for varetektsfengsling i dag.

– Han begjærte seg løslatt, opplyser Herstad til Dagbladet.

Siktelsen mot mannen kan bli utvidet. PST vil i så fall ta over etterforskningen.

I tillegg til dronene hadde mannen også med seg flere elektroniske lagringsenheter. Indbjør sier politiet skal gå igjennom beslaget for å se på omfanget av og innholdet i dronefilmene som eventuelt er gjort i Norge.

Kjennelsen fra Indre og østre Finnmark tingrett er ventet torsdag kveld eller fredag, skriver NTB.

PST i tett kontakt med politiet

Ifølge VG arrow-outward-link er PST i tett kontakt lokalt politi i Finnmark.

– Den innledende etterforskningen vil bidra med å avklare om etterforskningen skal overtas av PST eller fortsette hos lokalt politi. Det er en fortløpende vurdering, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

Justisminister orientert

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er orientert om saken.

– Det er bra at politiet er årvåkne og har god kontroll på Storskog, sier Mehl til NTB.

Hun legger til at hun ikke kan kommentere den konkrete saken.

– Men vi har satt i verk en rekke tiltak i det siste for å gjøre oss bedre rustet i møte med en økt etterretningstrussel og muligheter for å unngå at noen omgår sanksjonsreglene.

Det er forbudt for russiske personer å fly drone i Norge etter sanksjonsregelverket, sier justisministeren til NTB.