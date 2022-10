Et raskt kurs og en eksamen på nett: Så lett kan utlendinger fly 25 kilo tunge droner i Norge

Hvem som helst fra utlandet kan registrere seg som droneoperatør hos Luftfartstilsynet. Man trenger ikke oppgi ekte navn.

Droner kan bære avanserte kameraer med høy oppløsning. De veier ofte under kiloen. Dette bildet er fra Trondheim.

I dag 05:37

Totalt seks russiske statsborgere er arrestert og varetektsfengslet i Norge nå. To av dem hadde med seg droner og videomateriale.

De fire andre ble pågrepet etter at de skal ha fotografert et sted det ikke er lov å fotografere. De er siktet for å ha kartlagt skjermingsverdige objekter.

Den siste uken er det kommet flere meldinger om droneobservasjoner. I Sørvest politidistrikt er det gjort 70 vitneavhør, som en del av den totale etterforskningen av droneobservasjonene. Det er uklart hva som er reelle observasjoner og ikke.

Enkelt å fly drone opp til 25 kilo

For å fly drone i Norge, må man registrere seg på nettstedet flydrone.no. Nordmenn kan registrere seg gjennom ID-porten. Da oppgir man ekte identitet.

Utlendinger trenger imidlertid bare registrere seg med en e-post og et passord. Deretter velger man selv hvilke opplysninger man vil oppgi.

Da Aftenposten registrerte seg med navnet «Oledole Doffen» og betalte 220 kroner til Luftfartstilsynet, var det ingenting som hindret oss i å ta et kort nettkurs og en kort eksamen på nett. Dermed kan vi raskt få mulighet til å fly en drone opp til 25 kilo i det som kalles åpen kategori arrow-outward-link .

Aftenposten registrerte seg som Oledole Doffen. Vi kan nå fly små droner, men ved å ta en eksamen kan vi fly droner på opptil 25 kilo.

Systemet for registrering er fastsatt gjennom et regelverk for alle EU- og EØS-land, og baserer seg på at brukeren oppgir riktig informasjon, opplyser Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet påpeker at hvis du er fra et land utenfor EU, kreves det en såkalt operatørtillatelse fra tilsynet. Noen land kan også være underlagt andre restriksjoner, som sanksjoner eller sikkerhetsbestemmelser.

Systemet er først og fremst laget for å kunne sende ut informasjon om flysikkerhet og holde oversikt over hvor mange operatører det er i Norge.

Droneoperatører må ikke melde fra til Luftfartstilsynet hvor de planlegger å fly, eller hva som er formålet med en flyvning.

– Vi har derfor ikke trafikktall for droneflyvning i Norge. Det er ikke noe meldeplikt for hva du velger å bruke dronen din til, skriver kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i en e-post til Aftenposten.

Det kreves imidlertid at man følger reglene for droneflyvning. Disse regulerer blant annet avstand til folk, nærmiljø og flyplasser. Noen steder trengs det tillatelse for å fly.

– Vi kan dra sammenligningen med et modellfly – det er ingen som stiller spørsmål med formålet så lenge man følger reglene for flyvning med modellfly, skriver Vikheim i Luftfartstilsynet.

Dronene har imidlertid egenskaper som skiller dem fra modellfly.

Tidligere statsminister Erna Solberg flyr en liten drone. Trolig trengs det ingen godkjenning for å fly denne, men det skal ikke så mye til for å fly større klasser.

– Kan gjøre mye med lette droner

De aller fleste droner som selges i dag, er langt under 25 kilo. Så store droner er ikke hyllevare, forteller produktekspert Gunnar Inge Gusdal hos Elefun, Norges største droneforhandler.

– Det er ikke noe vi selger. Droner på 25 kilo er meget sært. Da ser du for deg en forsvarsdrone som kan brukes til militære formål. Så store droner kan brukes til å flytte ting. Sprøytedroner brukes mye innen jordbruk i Asia. De kan løfte 40-liters tanker, sier Gusdal.

Han forteller at små og lette droner brukes til de fleste oppdrag. Det er mulig å inspisere bygninger og ta gode bilder og film med enkle modeller.

– Kamerateknologien er kommet langt. De fleste droner som brukes til TV-produksjon, veier under kiloen, sier Gusdal.

Nekter kjennskap til russisk dronepilot

Fredag meldte Dronemagasinet at 1746 utenlandske dronepiloter er registrert hos Luftfartstilsynet. Syv av dem er russiske.

Blant disse syv, var én registrert under det ufullstendige navnet «Mike D». Gaten han var registrert på var «Drammensveien» og postnummeret «0271». Det er samme gate og postnummer som den russiske ambassaden.

Den russiske ambassaden i Oslo ligger i Drammensveien. Her har også en russisk dronepilot registrert seg. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Russlands ambassade avfeier imidlertid all kjennskap til dronepilot «Mike D».

– Ambassaden har ingen informasjon om personen som har kallenavn «Mike D», skriver den russiske ambassaden til Aftenposten.

Luftfartstilsynet skriver til Aftenposten at de ikke har varslet andre myndigheter om enkeltpersoner i registeret. De sier imidlertid at de har kontakt med politiet om ulovlig droneflyvning og bistår med kompetanse.

Den russiske ambassaden mener det er vanskelig for russere å lese seg opp på og forstå norske forskrifter, som etter sanksjonene som er innført nekter russiske borgere å fly droner i Norge.

De mener pågripelsene av de seks russerne tyder på en psykose som utspiller seg i Norge, og advarer mot at den kan utvikle seg til en paranoia som kan ramme russere i Norge. Ambassadens ansatte bistår russerne som er pågrepet.

Fakta Dette har skjedd de siste ukene Det har over tid vært observert droner ved olje- og gassinstallasjoner arrow-outward-link i Nordsjøen.

Torsdag 13. oktober ble en 50 år gammel russisk statsborger pågrepet med tre pass, to droner og store mengder videofiler på grensestasjonen mot Russland på Storskog. Han sier han har filmet i Norge over tid.

Lørdag ble en 51-åring pågrepet på Tromsø lufthavn. Han hadde også med en større mengde fotoutstyr, inkludert en drone og en rekke minnekort. Han sier han skulle til Svalbard på jobbreise.

Mandag ble fire russere pågrepet i Nordland. Det var tre menn og en kvinne, som ble tatt med fotoutstyr og et relativt omfattende bildemateriale. De skal ha fotografert skjermingsverdige objekter som er underlagt fotoforbud. Alle seks er varetektsfengslet. Vis mer

Justisministeren: – Alvorlig

Den siste tidens hendelser har gjort at PST har bedt folk tipse om de ser noe mistenkelig. PST sa søndag at de har fått flere tips.

– PST er i tett kontakt med politidistriktene. Det er naturlig at lokalt politi gjør de innledende etterforskningsskrittene. Dersom mistankegrunnlaget styrkes i retning ulovlig etterretning, er det mer naturlig at PST tar over, sa kommunikasjonssjef Trond Hugubakken til NTB søndag.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl droppet før helgen en reise til et EU-møte, etter den første arrestasjonen på Storskog. Hun mente den gjorde det riktig å være i Norge nå, og sa pågripelsen var alvorlig, men ikke overraskende.