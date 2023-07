Hårene bjørnene legger igjen i fella, forteller om familieforhold og vandringsmønstre

KARASJOK (Aftenposten): Parringstid på Finnmarksvidda. Den store hannbamsen har draget på en yngre hunnbjørn. Nå gjelder det å imponere!

Videoen som ble filmet av forskernes viltkamera 12. juni i fjor, gir unik innsikt i samspillet mellom hann- og hunnbjørnen midt i parringstiden.

Fem år på rad har Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) satt opp et nøye planlagt nettverk av hårfeller hårfellerPiggtrådgjerde rundt et område på rundt 5x5 meter, med et luktstoff i midten. Hensikten er å lokke bjørnen til å åle seg under piggtråden, og legge igjen hårprøver forskerne kan bruke. i Karasjok kommune. Her samles det inn hår fra bjørnene. Det sendes til DNA-analyser.