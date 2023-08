Ny vending i legenes kamp mot staten: – Regjeringen er nødt til å våkne

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt et brev fra europeiske myndigheter etter at mer enn 130 leger varslet søksmål mot staten. Men betydningen av brevet er partene fullstendig uenige om.

Helseminister Ingvild Kjerkol mener Helsedirektoratet ikke kan anerkjenne dansk legeturnus. Nå har saken fått en ny vri. Vis mer

Gi meg kortversjonen

– Regjeringen er nødt til å våkne og rydde opp. Jo lengre tid som går, desto større blir konsekvensene.

Det sier Sigurd Stette. Han er gruppeleder for legene som saksøker staten.

I slutten av juli skrev Aftenposten om 130 leger og legestudenter som varslet søksmål mot staten og Helsedirektoratet.

Gruppen mener Helsedirektoratet bryter loven når de ikke godkjenner den danske turnusutdanningen for leger som skal jobbe hjemme i Norge.

Nå har saken tatt en ny vending.

Nå har nemlig Helse- og omsorgsdepartementet mottatt et brev fra Eftas EftasDet europeiske frihandelsforbund overvåkingsorgan ESA.

Fakta Derfor varsler 130 leger søksmål mot staten I Norge får leger sin spesialisering ved å søke stillinger som heter Lege i spesialisering 1, 2 og 3 (LIS 1, 2 og 3). Dette betegner tre forskjellige stillinger på nivåene under overlege. Stillingene ble innført i perioden 2017 til 2019.

LIS1, det første nivået, har erstattet den gamle turnusordningen. Innholdet er ikke endret, men innholdet dokumenteres annerledes.

I Danmark arbeider nyutdannede leger i et års turnustjeneste i en såkalt Klinisk basisutdannelse (KBU). Det er første stilling i en tre trinns stige under overlege. Helsedirektoratet mener dette ikke svarer til en tilsvarende del av det norske løpet.

Striden handler om man skal godkjenne dansk KBU som en del av LIS1.

Helsemyndighetene mener nei. Det betyr at også erfarne leger som er utdannet og har jobbet flere år i Danmark, blant dem mange norske, ikke kan fortsette å spesialisere seg i Norge. De må i stedet begynne på nytt med LIS1-turnus i Norge.

Dette finner legene lite attraktivt. Det stopper karrieremulighetene i Norge dersom de ikke tar «dobbel turnus» ved å gjennomføre LIS1 samtidig som de allerede har dansk KBU, hevder de. Vis mer

Bakgrunnen for saken er at hundrevis av norske leger som er utdannet i Danmark, må gjennom en såkalt «dobbel turnus» for å kunne jobbe som leger i Norge.

Det er fordi staten anser den ettårige danske turnusutdanningen (KBU) som en grunnutdanning. De anerkjenner den ikke som en del av spesialistutdanningen, såkalt LIS, i Norge.

Dermed må leger utdannet i Danmark, begynne på nytt på det første nivået (LIS1), dersom de ønsker å bli lege i Norge. LIS1 har en varighet på 18 måneder.

Det gjør at legene taper både tid og penger. Samtidig må de gjennomføre en turnus mange regner seg som overkvalifisert for.

Dette skjer samtidig som at over 235.000 nordmenn mangler fastlege.

Sigurd Stette Leder legegruppen som saksøker staten.

Brevet fra ESA kommer etter et møte i oktober i fjor. Det handlet nettopp om godkjenning av dansk medisinsk utdanning.

I brevet står det at erfaringen leger opparbeider seg i Danmark, må være annen spesialistutdanning og ikke en del av grunnutdanningen dersom den skal kunne gi fritak fra norsk turnus.

Helseminister Ingvild Kjerkol mener brevet gjør det klart at staten ikke kan godkjenne dansk legeturnus som norsk spesialistutdanning.

– Brevet fra ESA tydeliggjør kravene. Brevet presiserer at dansk turnus er en del av grunnutdanningen, mens norsk LIS1 er en del av spesialistutdanningen, sier Kjerkol.

Kjerkol mener Helsedepartementet ikke kan lage særordninger for et enkelt lands utdanninger, slik regelverket er i dag.

I brevet står det også at dersom Norge ønsker å innføre fritak fra deler av den norske spesialistutdanningen, må europeiske myndigheter varsles.

Det har ikke norske myndigheter gjort.

Legegruppen kjøper ikke Kjerkols forklaring.

Mener staten tar feil

– Det står ingen steder i brevet at dansk turnus skal regnes som en del av grunnutdanningen i medisin, sier gruppeleder Stette.

Han mener at staten tar feil når de legger til grunn at dansk turnus inngår i grunnutdanningen i Danmark.

Stette får støtte av advokat Hilde K. Ellingsen. Hun representerer legene i denne saken.

– Brevet støtter ikke statens syn, tvert imot. De delene vi har fått se, inneholder ikke noe som kan underbygge at dagens godkjenningspraksis er påkrevd eller lovlig, sier Ellingsen.

Erkjenner legemangel

Kjerkol forstår legenes frustrasjon. Men hun skyver skylden over på EØS-regelverket.

– Vi skulle ønske at det var lettere å få dem inn i det norske systemet, men vi er forpliktet av et regelverk.

Samtidig vedgår statsråden at det er fastlegekrise i Norge og mener krisen har vokst seg større over mange år.

Dermed er Kjerkol uenig med Helsedirektoratet og Randi Moen Forfang, som tidligere har uttalt til Aftenposten at hun ikke nødvendigvis mener det er legemangel i Norge.

Kjerkol har ingen kommentar til søksmålet i seg selv. Men hun forteller at departementet allerede er i gang med å se på muligheter for å gjøre det enklere å gjennomføre LIS1.

Helsedirektoratet tar endelig stilling til varselet om søksmål i midten av august. Svaret deres avgjør om striden ender i rettsapparatet.