11 år med helikopter-krise. Nå vil forsvarssjefen ta snarveier.

Det settes ikke av penger til nye helikoptre i forsvarsbudsjettet for neste år. Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen får lov til å dra kortet om han finner en snarlig løsning.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er på desperat jakt etter maritime helikoptre. Her er han på et tidligere besøk på fregatten KNM Fridtjof Nansen.

7. okt. 2022 06:06 Sist oppdatert nå nettopp

Forsvaret står igjen som en budsjettvinner i neste års statsbudsjett.

Regjeringen vil bevilge 75,8 milliarder kroner til Forsvaret. Det er en økning på 6,8 milliarder kroner sammenlignet med årets budsjett.

Men: Budsjettet som kom torsdag, foreslår ingen løsninger for nye stridsvogner eller helikoptre til Sjøforsvaret.

– Det er en kapasitet vi har behov for. Det er synd at dette ikke konkretiseres i budsjettet, sier Jens B. Jahren i Befalets fellesorganisasjon (BFO).

Skandale-helikopter

Forsvaret sa i juni opp kontrakten med leverandøren for de omstridte NH-90-helikoptrene og sa de ville sende dem i retur. Forsvaret vil kreve fem milliarder kroner tilbake for skandalehelikoptrene.

Det norske NH-90-helikopteret ble et skandaleprosjekt. Forsvaret har krevd milliarder tilbake for helikoptrene som ikke fungerte.

I over ti år, har det norske forsvaret vært uten funksjonelle maritime helikoptre.

– Vi har ikke funnet noe som er tilgjengelig ennå, men der jobbes det hardt med å finne ut hva som er mulig å få til innen maritime helikoptre, både til fregattene og til Kystvakten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Aftenposten.

– Er amerikanske Seahawk et alternativ?

– Det er et av de alternativene som også var med i forrige runde. Det er absolutt et helikopter som har levert for det amerikanske forsvaret lenge, og det brukes også av det danske luftforsvaret.

En dansk MH-60R Seahawk fotografert på en klippe på Grønland.

I dialog med danskene

Han bekrefter også at Luftforsvaret har vært i dialog med Danmark. Dialogen handler om hvorvidt det er mulig å opprettholde kompetansen på maritime helikoptre i et samarbeid med Danmarks luftforsvar, i en tid der Norge står uten helikoptre.

– Når må erstatningen av NH-90-helikoptrene være på plass?

– NH-90 skulle jo leveres til de operative fregattene, og den siste av fregattene ble levert i 2011. Fortsatt har vi ikke helikopter på plass. Det er langt på etterskudd allerede, både til fregattene og til Kystvakten. De få leveransene vi fikk kostet ekstremt mye, og helikoptrene leverte ikke slik de skulle.

Fakta Slik vil regjeringen styrke Forsvaret Foreslår å øke bemanningen med 68 flere årsverk i 2023 enn det langtidsplanen for Forsvaret legger opp til.

Øker antall soldater i Heimevernet med 500 personer. Flere skal øve årlig.

Det blir mer penger til Forsvarets etterretning.

428 millioner kroner til gjenanskaffelse av militært utstyr som er donert til

Ukraina.

572 millioner kroner i 2023 til militær støtte til Ukraina. Budsjettet styrkes med totalt 7,8 prosent. Det tilsvarer 4,5 milliarder kroner sammenlignet med 2022-budsjettet når man justerer for pris- og lønnsvekst. Vis mer

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram la torsdag frem forsvarsbudsjettet. Her sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Det står ikke på pengene

Statsråden gir forsvarssjefen grønt lys til å handle raskt. Og gå utenom anbudsrunder.

– Hvis det er behov knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser, kan vi finne raskere løsninger. Utenom anbudsrunder, selv om vi i utgangspunktet ønsker konkurranse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Det står ikke på pengene. Finner vi løsninger så raskt at det påvirker budsjettet for 2023, klarer vi å løse det, legger han til.

– Hvor alvorlig er det at Norge mangler disse helikoptrene?

– Det er alvorlig at vi ikke har den kapasiteten vi har ønsket oss siden 2011. Vi har et sterkt behov for disse helikoptrene. Jeg mente at den raskeste veien til å få helikoptrene var å terminere kontrakten med NH90, svarer Gram.

Han bekrefter at de er i kontakt med nære allierte for å finne midlertidige løsninger, deriblant amerikanerne. Det kan være alt fra å låne eller lease helikoptre fra andre land.

– Det betyr jo ingenting

Forsvarsministeren sier de har lyttet til forsvarssektoren og prioritert flere soldater og økt vedlikehold i neste års budsjett.

– Vi både styrker budsjettet kraftig, og vrir det over fra investeringer til drift, sier Gram.

Eirik Kristoffersen omtaler regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2023 som godt.

– Jeg synes det er et budsjett som følger den opptrappingen som er lagt i langtidsplanen for Forsvaret. Aktiviteten er stor på grunn av den situasjonen som er i verden. Det å satse på personell og kompetanse er viktig for meg, sier forsvarssjefen.

Men ikke aller er imponert.

– Dette viser at Forsvaret har et gedigent etterslep, sier Jahren i Befalets fellesorganisasjon.

At Heimevernet styrkes med 500 mennesker, betyr svært lite, ifølge Jahren.

– Det betyr jo ingenting. Dette er symbolpolitikk, sier han.

– I hovedsak legger de vekt på å opprettholde det forsvaret vi har i dag, fremfor å satse på et utvidet forsvar. Økningene er der, men det ble nok umulig å øke bevilgninger til særlig opptrappinger, sier NHH-professor Ola Honningdal Grytten.