Bane Nor: Vil offentliggjøre rapport om Follobanen fredag morgen

– Etter en vurdering internt og sammen med Norconsult, var konklusjonen at det var akseptabelt og ikke noe i veien for å sette på togtrafikk, sier prosjektleder for Follobanen.

05.01.2023 15:46 Oppdatert 05.01.2023 16:28

Follobanen måtte stenges i romjulen. Det har vekket sterke reaksjoner blant pendlere og politikere i regjeringen og på Stortinget.

Bane Nor skal legge frem en oppdatering om arbeidet med Follobanen. De vil også oppsummere rapporten til Norconsult, som kom i høst. Denne rapporten pekte på utfordringene som nå har ført til at banen er stanset.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. Han beklager alle problemene situasjonen har ført til for passasjerene.

Han sier at Bane Nor nå går gjennom hele tunnellen. Det er 20 km med togskinner hver vei. De skal nå gjøre alt de kan for å unngå nye overraskelser når trafikken kommer i gang igjen.

Planen er fortsatt at togene skal være på skinnene innen februar.

Bane Nor opplyser at rapporten ikke vil bli offentliggjort før fredag morgen. De begrunnet det med sikkerhetshensyn at den ikke var klar allerede torsdag.

Prosjektleder for Follobanen, Per David Borenstein, sier at de konkluderte med å sette i gang driften.

– Etter en vurdering internt og sammen med Norconsult, var konklusjonen at det var akseptabelt og ikke noe i veien for å sette på togtrafikk. Det er konklusjonen som står der, sier han.

Han sa at en av risikoene som ble identifisert i rapporten, handlet om jording og returstrømmer.

– Det er et område det har vært fokus på hele tiden, sier han.

Han sier det var et område Bane Nor ba om at ble ekstra sjekket.

– Entreprenøren hadde valgt en teknisk løsning vi ikke var helt vant til. Den var innenfor teknisk regelverk, men vi ba Norconsult om å gå gjennom dette, sier han.

Underdimensjonert anlegg

Årsaken til problemene på Follobanen var varmgang og brann i returstrømanlegget returstrømanleggetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger.. Det gikk mer returstrøm gjennom systemet enn det tålte.

Det var dette konsulenter i Norconsult advarte om i sin rapport på forhånd. Rapporten kom i oktober, etter bestilling fra Bane Nor.

Likevel vant Cowi, som har prosjektert det valgte returstrømanlegget, frem med sin løsning.

Da Follobanen åpnet, deltok både ordfører i Oslo, Marianne Borgen, Kronprins Haakon, Kong Harald, Konsernsjef Bane Nor, Gorm Frimannslund og statsminister Jonas Gahr Støre. Kort tid etter måtte den stenge.

Visste ikke om rapporten

Toppledelsen i Bane Nor var ikke orientert om risikoene Norconsult påpekte, før etter at banen måtte stenge.

– Gjennomgangen som Norconsult har gjort, ble jeg gjort kjent med først helt nylig, sa Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund til Aftenposten tirsdag.

Bane Nor har varslet garantisak mot entreprenøren Acciona Ghella (AGJV). Det er AGJV som har brukt Cowi som underleverandør.

AGJV og Cowi viser til Bane Nor når Aftenposten ber om en kommentar.