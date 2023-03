Ber om at Baneheia-saken til Jan Helge Andersen gjenåpnes

23 år etter at han ble frifunnet, kan Jan Helge Andersen nå bli tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia. De etterlatte er glade for at man nå har kommet et skritt videre.

Politiets etterforskere jobber med å sikre tekniske funn på åstedet to dager etter at de to jentene ble funnet i mai 2000.

Fredag ba riksadvokat Jørn Maurud om at straffesaken til Jan Helge Andersen etter drapene i Baneheia i år 2000 gjenåpnes. Det er frifinnelsen av drapet på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen han ber om at åpnes på nytt for en ny behandling.

Foreldrene til de drepte jentene sier gjennom sine bistandsadvokater at de er fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg tror ikke de har det noe spesielt akkurat i dag. Men man er glad for at man har kommet et skritt videre, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til Aftenposten.

Han forteller at de på forhånd hadde fått signaler om at Riksadvokaten ville gjenoppta saken. Det kom derfor ikke som noen overraskelse.

– Men vi har vært fryktelig spent, sier Brækhus.

– Hva tenker de om at de nå står foran en ny lang prosess?

– På den ene siden så er det velkomment at man får det behandlet av domstolene. På den andre siden så er det en kjempebelastning, sier Brækhus.

– Det foreligger ingen tekniske beviser som tilknytter Kristiansen til handlingen, sa statsadvokaten da Viggo Kristiansen i fjor ble frikjent for drapene i Baneheia i år 2000.

Ble frifunnet

I fjor ble Viggo Kristiansen frikjent for drap og overgrep i Baneheia i Kristiansand i år 2000. Det utløste en helt spesiell situasjon. Rettsstaten Norge fikk ikke bare et gedigent og historisk justismord, det ene brutale drapet i Baneheia ble stående uløst.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring for overgrep, drap og medvirkning til drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i mai 2000.

Han nektet hele tiden for å ha noe med saken å gjøre. Og i november i fjor ble han endelig frikjent for drapene.

Kameraten Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han innrømmet drapet på den yngste av jentene, men nektet for å ha deltatt eller medvirket til drapet på den eldste.

Samtidig hevdet han at Kristiansen var hovedmannen bak begge drapene. Retten trodde på ham.

Andersen ble dømt for drap og overgrep på 8-åringen og medvirkning til overgrep på 10-åringen. Han ble frifunnet for medvirkning til drap på den eldste jenta.

Andersen sonet sin straff i Telemark fengsel i Skien. Han ble prøveløslatt i 2016 og en fri mann i 2019. I dag lever han med en ny identitet.

Baneheia like utenfor Kristiansand sentrum, der de to jentene badet og senere ble voldtatt og drept 19. mai 2000.

Siktet på nytt

Siden i fjor har altså det ene av de to drapene stått uløst. Samtidig startet politiet i Oslo etterforskning. De har undersøkt om Jan Helge Andersen også kan ha drept 10-åringen. Andersen har status som siktet i saken.

Etter riksadvokatens avgjørelse fredag skal saken nå behandles av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Riksadvokaten vil derfor ikke kommentere saken nå.

Andersens forsvarer Svein Holden sier Andersen nekter straffskyld.

I avhør de siste årene har Andersen fastholdt forklaringene han tidligere har gitt. Han hevder Viggo Kristiansen drepte Paulsen og truet ham til å drepe Sørstrønen.

I oktober i fjor, da Kristiansen ble frikjent, sa Riksadvokaten at man ikke kan legge vekt på Andersens forklaring. Han mener den lider på flere sentrale punkter av svakheter. Både i sammenheng, plausibilitet og at den ikke passer med andre opplysninger i saken.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet, mente riksadvokat Maurud.

Han sa også at de nye DNA-bevisene trekker i retning av at Andersen har hatt en mer og sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om. Det er gjort funn av Andersens DNA på 10-åringen.

Riksadvokat Jørn Maurud ønsket fredag ikke å kommentere begjæringen.

Etter Riksadvokatens avgjørelse fredag sier Viggo Kristiansen sier til TV 2 at tilliten hans til rettssystemet er styrket etter dette.

– Jeg håper at rettsstaten gjør det rette og at de straffer ham for dette. Han har frarøvet meg 21 år i frihet, sier Viggo Kristiansen til kanalen om Jan Helge Andersen.

Statsadvokaten sier til samme kanal at det ikke grunnlag for å pågripe Jan Helge Andersen.

Må gjenopptas

Dersom påtalemyndigheten vil tiltale Andersen for begge drapene, må den gamle straffesaken mot ham gjenopptas. For at han skal kunne dømmes for et drap han er frikjent for, må selve frifinnelsen gjenåpnes. Det må foreligge sterke bevis for å si at frifinnelsen er feil.

Deretter må påtalemyndigheten på nytt tiltale ham for begge drapene og føre bevis for dette i retten i en vanlig rettssak. I en ny straffesak mot Andersen vil Viggo Kristiansen bli kunne tatt inn til nye avhør.

Dersom saken ender i retten, vil Kristiansen trolig bli et vitne i saken mot sin tidligere kamerat.

Om Andersen dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, vil han kunne få maks to års straff. Grunnen til det er følgende:

Utmålingen av straffen skal skje som om han var funnet skyldig i retten i 2002. Andersen fikk 19 år den gang. Og siden man den gang maks kunne få 21 år totalt i Norge, så er det bare to år til å gå på.