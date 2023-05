Urene stoffer, hjemmelagde kjøkkenblandinger og nye, ukjente stoffer. Dette bekymrer rusekspertene.

Oslo universitetssykehus har mistanker om at det er et sterkt narkotisk stoff eller urent stoff i omløp.

Ullevål sykehus er del av Oslo universitetssykehus (OUS).

14.05.2023 20:21

– Gjennom de to siste døgnene har det vært flere tilfeller av rusrelaterte hjertestans hos pasienter som bruker heroin. Dette gjør at vi har mistanke om at det er et sterkt narkotisk stoff, eller urent stoff, i omløp.

Det opplyser Aleksander Rygh Holten, overlege ved Oslo universitetssykehus.

– Det er tre personer som har hatt hjertestans i forbindelse med heroinbruk i løpet av to døgn, sier Holten til Aftenposten.

– Det er såpass påfallende at vi tror dette er mer enn tilfeldigheter.

Han bekrefter at noen har dødd, men vil ikke oppgi mer informasjon rundt dette.

Aleksander Rygh Holten er overlege ved Oslo universitetssykehus.

– Vær ekstra forsiktig

Det er ennå ikke kjent hva slags stoff det er snakk om. Prøvene sendes til analyse, men det er ikke sikkert man vil få noe klart svar.

De som er i rusmiljøet, og særlig de som bruker heroin, bør være ekstra forsiktige, sier han.

– Jeg vil anmode om at de som er i risikogruppen er veldig forsiktige til dette er nærmere avklart. Bruk små doser, ikke bruk alene, pass på hverandre, og kontakt helsevesen hvis noen puster saktere eller mister bevisstheten, sier Holten.

Aftenposten har søndag kveld vært i kontakt med Oslo politidistrikt. Krimvakten opplyser at de ikke er kjent med hjertestansene.

Det er normalt at politiet blir orientert med overdoser eller rusrelaterte dødsfall. Det vil først være mulig å konkludere etter at det er gjennomført en obduksjon.

– Uvanlig mange

– Det er uvanlig at tre personer blir innlagt med hjertestans i løpet av to døgn. Vanligvis blir overdoser i rusmiljøet håndtert på stedet, for eksempel med kameratredning, sier Hilde Irene Meyer.

Hun er sykepleier og avdelingsleder ved Eikaklinikken i Oslo. Klinikken ble etablert i kjølvannet av den kjente legen Sverre Eikas død i 2021. Her videreføres arbeidet han gjorde for rusavhengige i Oslo.

At Oslo universitetssykehus går ut og informerer om hendelsene, mener Meyer også er et tegn på at situasjonen er uvanlig.

Selv om Eikaklinkken til daglig har tett dialog med rusmiljøet i Oslo, understreker hun at de ikke nå vet hvorvidt de som har fått hjertestans, er en del av det faste rusmiljøet i Oslo.

Hilde Irene Meyer er sykepleier og avdelingsleder ved Eikaklinikken i Oslo.

Nytt, sterkt stoff

Meyer sier at det ikke er uvanlig at det med i perioder dukker opp urene stoffer, som er mye sterkere eller virker annerledes, enn brukerne er vant til.

– Vi vet at det er veldig mye nettkjøp av hjemmelaget kjøkkenblandinger av syntetiske opiodoer. Fetnaylblandinger, som er 80–100 ganger sterkere enn morfin, har vært i omløp en stund. Men for cirka et halvt år siden dukket også protonitazen opp i Norge, sier Meyer.

I november skrev TV 2 at både politi og helsemyndigheter er bekymret over spredningen av det nye, livsfarlige narkotiske stoffet protonitazen. To personer hadde til da tatt overdose på dette stoffet. Stoffet er rundt 1000 ganger sterkere enn morfin.

– Protonitazen er nytt i Norge. Kun en svært liten dose kan være nok til hjertestans. Hvis brukerne får en hjemmelaget blanding og er ukjent med hvor lang tid det tar å oppnå effekt, kan det hende at de øker dosen altfor mye, sier Meyer.

Informerer rusavhengige

Kirkens Bymisjon driver 24 sju. Det er et døgnåpent tilbud for de mest utsatte rusavhengige i Oslo. I en melding til Aftenposten skriver virksomhetsleder Aino Lundberg at de har informert brukerne om at det går rykter om dårlig heroin.