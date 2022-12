Store problemer med tog og T-bane i Oslo-området torsdag morgen

Signalfeil, strømproblemer og kranglete sporveksler skaper store problemer for skinnegående transport i og rundt hovedstaden.

Mange pendlere ble stående og vente på tog som ikke kom på Ski stasjon torsdag morgen.

NTB

Birgitte Iversen Journalist

8. des. 2022 08:36 Sist oppdatert nå nettopp

Både tog og T-bane er rammet. Vy melder at strømproblemer gjør at det blir kø på strekningen mellom Ski og Holmlia. Det fører til forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen.

– Det er ikke strøm mellom Ski og Holmlia og mellom Kolbotn og Holmlia, opplyser pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til Aftenposten.

En medarbeider i Aftenposten sitter på et av de rammede togene. Der har togleder opplyst at de ikke aner hvor lang tid det vil ta før toget kan gå som normalt igjen.

Strømstansen inntraff cirka 08.10.

«Vil ta tid»

«Vi jobber med å rette feilen, men dette vil ta tid. Ny oppdatering kl. 10.00», heter det på Bane Nors nettsider.

Vy skriver at togene vil kjøre i kø og ta færre spor i bruk på grunn av strømproblemene. Flere linjer innstilles, og togene vil erstattes med buss.

Torsdag morgen er også flere tog forsinket og innstillinger på Drammenbanen og Askerbanen. Togproblemene her skyldes en signalfeil ved Brakerøya, skriver Bane Nor på sine hjemmesider. Det har vært en rekke signalfeil de siste ukene.

Regiontoget mellom Oslo og Bergen, regiontoget mellom Oslo og Stavanger, Flytoget og lokaltogene L12, L13, R10 og R11 er berørt av signalfeilen.

Fra Helsfyr T-banestasjon torsdag morgen.

Store forsinkelser på T-banen

Det er også store forsinkelser på T-banen i Oslo grunnet en feil på en veksel. Det melder T-banen selv på Twitter.

Feilen har skjedd i nærheten av Høyenhall stasjon og har gitt utfordringer med å kjøre ut tog fra vognhallen på Ryen.

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, sier til NTB at det er forsinkelser på linje 1, 2, 3 og 4.

– Forsinkelsene varierer veldig. På det meste er det snakk om opp mot 30 minutters forsinkelser, men togene går med jevne mellomrom. Har man muligheten burde man benytte seg av alternativ transport hvis man har dårlig tid, sier Dahl Johansen.

Sanntidssystemet hadde en kort stund driftsproblemer, men skal være rettet rundt klokken 7.45.

– Vi jobber knallhardt for å få løst alle problemene, men det vil nok merkes en stund fremover. Vi håper at alle problemene er rettet i løpet av formiddagen og at togene vil kjøre inn forsinkelsene.