Rekordstor fest i Oslos gater under prideparaden

85.000-90.000 deltok i årets parade. Enda flere så på.

Anslagsvis var det 90.000 mennesker som endte opp med å gå i paraden lørdag. Vis mer

For første gang på fire år kunne folk flokke seg sammen i Oslos gater for å se den store prideparaden gå av stabelen lørdag 1. juni. Sola skinte og jubelrop strakte seg fra paradestart på Grønland og ut til alle kirker og kroker i Oslo sentrum.

Politiet anslår at ca. 90.000 mennesker gikk i paraden. Oslo pride opplyser rundt klokken 17.00 at 85.000 deltok i årets parade. Det er rekordmange.

Det er også første gang siden 2019 at det er en ordentlig parade.

For årets feiring har et spesielt bakteppe. I fjor ble to mennesker drept under terrorangrepet ved baren Per på hjørnet og London pub i Oslo. Med to foregående pandemiår, er det dermed første gangen på fire år at feiringen kan gå som normalt i hovedstaden.

I fjorårets «regnbuetog» i september deltok 70.000. I 2019, året før pandemien, deltok 50.000.

– Hele Oslo har vært med på å vise at det er mangfold vi skal ha, sier leder i Oslo pride, Dan Bjørke.

Han forteller at dette er motsvaret på det som skjedde i fjor, og at dette betyr mye for mange som har vært urolige for å gå i paraden selv.

Bjørke opplyser at gjennomføringen ellers har vært problemfri.

– Det er litt køer her og der, for det er så mange folk. I det store og hele har dette gått etter planen.

– Sammen i solidaritet

Helt i front av Toget gikk en smilende statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det er en fantastisk dag i Oslo. Nå tar vi byen tilbake, sa han til Aftenposten mens han vekselvis tok folk i hendene og ropte «happy pride!». Han fortsetter:

– Det er utrolig flott å kunne få gå i tog. Og like flott å se på alle som er kommet for å se på. De deltar også med en fantastisk stemning.

Støre skrøt av arrangørene, og var svært glad for at paraden i år kunne gå som planlagt.

Blant deltagerne i paraden var også den samiske skeive organisasjonen Garmeres. Flere var kledd i kofteinspirerte drakter med regnbuefarger. Ingelin Mari Åmo (25) la siste hånd på verket rett før paradestart.

– Siste sømmen ble sydd på vei hit i trikken. Siste liten i god samisk ånd, ler hun.

Sammen med resten av gjengen vil hun vise at flere minoriteter kan stå sammen i fellesskap.

– Vi vil vise at også skeive samer eksisterer. Det finnes et fellesskap. Man er ikke alene.

Fjorårets terrorangrep har også preget måten de ser på årets feiring.

– Det fint å kunne avslutte denne uken med litt glad-stemning. I år er det ekstra viktig å feire. Så at vi får være sammen i år i solidaritet er veldig fint.

Flere i den samiske skeive organisasjonen Garmeres var kledd i kofteinspirerte plagg i regnbuens farger.

Feiret for første gang

Lenger bak i toget gikk to som var glade for å kunne feire på ordentlig for aller første gang. De synes det var fantastisk å se regnbueteppet som hadde lagt seg over byen.

– Det er så deilig. Dette er på mange måter et stort motsvar til det som skjedde i fjor, sa Brage Deildokk (20).

Han gikk sammen med flere venner, blant dem Håkon Rønning (23).

– Dette er min første ordentlige feiring siden jeg kom ut av skapet som 20-åring, sa Rønning. Pandemiårene og fjorårets terrorangrep har tidligere stått i veien for feiringen.

Håkon Rønning (t.v.), Brage Deildokk og vennene var klare for en fargesprakende feiring for aller første gang.

Den ferske kulturministeren Lubna Jaffery var også på plass i front av paraden.

Hvordan er det å få starte i jobben på denne måten?

– Dette er veldig rørende. Det er sterkt å få lov til å gå her, og jeg er nesten litt på gråten. Det har vært en fantastisk mottagelse å få lov til å være sammen med den skeive familien disse dagene.

Også hun mener dagens folkefest er en måte å ta gatene tilbake etter fjorårets terrorangrep.

– Det viser at vi ikke tolererer hatet. Takk for alt folk stiller opp. Hatet skal aldri vinne. Happy pride!

Prideparaden ble en av de første tingene Lubna Jaffery fikk delta på som fersk kulturminister.

En stolt byrådsleder Raymond Johansen gikk også, og skrøt av byen sin som både raus, inkluderende og liberal.

– Det ser man når folk møter opp i titusener på titusener.

Det rekordstore oppmøtet går heller ikke ubemerket hen.

– Pride er en feiring, men også en protest. Dette kommer til å være en så sterk manifestasjon. Kanskje den største i Norge og i Oslo etter andre verdenskrig.

Opptakten til feiringen har også vært preget av et stort alvor, forteller byrådslederen.

– Det tror jeg også har bidratt til at vi nå ser viktigheten av å stille opp og markere at folk må lov til å elske den de vil, sier Johansen.

Se flere bilder fra paraden under: