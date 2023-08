To menn døde etter flystyrt i Vestre Toten

Det var to personer ombord, ifølge politiet. Begge har mistet livet.

Publisert: 28.08.2023 20:04 Oppdatert: 28.08.2023 21:21

Saken oppdateres

Et mindre fly har styrtet ved Reinsvoll flyplass i Vestre Toten, melder politiet i Innlandet klokken 19.27.

Klokken 20.56 meldte politiet at to menn ombord har mistet livet. Begge de to var fra Toten.

Politiet skriver at flyet det er snakk om, er et akrofly, som er en type fly som brukes til luftakrobatikk.

Innlandet politidistrikt melder at det var flere pårørende tilstede på flyplassen. De pårørende er varslet om dødsfallene.

– Pårørende blir nå ivaretatt på rådhuset i Raufoss av Vestre Toten kommunes kriseteam samt politiets representanter, åstedet vil bli undersøkt av Flyhavarikommisjon og politiets kriminalteknikere for å finne årsaken til flyhavariet, skriver politiets operasjonssentral på X/Twitter like før klokken 21.

Politiet meldte klokken 19.17 at de undersøkte en mulig flystyrt etter at vitner hadde hørt et smell i området. To luftambulanser og alle nødetatene rykket ut til stedet.

Innsatsleder Jørgen Berg sier til Oppland Arbeiderblad at politiet fikk melding om flystyrten rundt klokken 19. Det var flere som sto på Reinsvoll flyplass og så at flyet kunne ha problemer.

– De som var på flystripen, både så og hørte at flyet gikk ned, sier Berg.

Han forteller at flyvraket ble lokalisert av et redningshelikopter.

Det er opprettet en flyforbudssone rundt stedet der flyet styrtet.

Reinsvoll flyplass er en mindre flyplass med en 600 meter lang rullebane med grusdekke. Den brukes av lokale flyklubber i Toten- og Gjøvikområdet.