Mener Bhatti ikke har sendt meldingene som skal bevise terrortilknytning

Norsk politi mener meldingene knytter Arfan Bhatti til skytingen i Oslo i fjor. – Bhatti har ikke sendt eller mottatt disse meldingene, sier 45-åringens pakistanske forsvarer.

Advokat Zia Ur Rehman snakket med Aftenposten rett etter fengslingsmøte tirsdag. Han mener at Arfan Bhatti ikke har sendt meldingene som politiet kobler til Bhatti.

25.05.2023 12:10

Arfan Bhatti (45) er én av fire siktede etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet. Zaniar Matapour ble pågrepet på stedet og er siktet for skytingen.

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Maksstraffen for denne siktelsen er 30 år. Politiet mener at den norske islamisten har sendt og mottatt chat-meldinger som kobler ham til skytingen.

Flere medier har nå tilgang til meldingene politiet mener knytter Bhatti til terrorangrepet i Oslo. Det er skrevet flere nyhetsartikler der meldingene er gjengitt.

Nå mener Bhattis pakistanske forsvarer, Zia ur Rehman, at meldingene ikke er sendt av Bhatti.

– En ting som er sikkert, er at det ikke er Bhatti som har sendt meldingene. Så vidt jeg vet, så er ikke de aktuelle telefonnumrene registrert på Bhatti, sier Zia ur Rehman.

To personer ble drept og over 20 skadet da en mann løsnet skudd i Rosenkrantz' gate i Oslo, natt til lørdag 25. juni fjor. Zaniar Matapour ble pågrepet og er siktet for skytingen. To måneder etter angrepet ble Arfan Bhatti siktet for medvirkning.

Rehman refererer til både norske og pakistanske telefonnumre som norsk politi knytter til Bhatti.

– Hvem mener du har sendt meldingene?

– Det er påtalemyndigheten som må bevise det. Vi mener at de ikke kan bevise at det er Bhatti. Han er uskyldig, svarer forsvareren.

Aftenposten intervjuet ham via telefon rett etter tirsdagens rettsmøte i Islamabad. Der argumenterte Rehman for at Bhatti må bli løslatt mot kausjon. Påtalemyndigheten ønsker at retten tilkaller vitner for å belyse saken.

Rettsmøtet endte med at Bhatti ble re-fengslet til 30. mai. Bhatti var selv ikke til stede i retten.

Forsvarer: Bhatti er forhåndsdømt

Advokat Rehman mener at det er uheldig at meldingene har kommet på avveie og gjengitt av mediene.

– Nå sprer mediene meldinger som ikke er sendt av Bhatti som om de er blitt sendt av ham. Det er uheldig at det dannes et bilde av Bhattis på bakgrunn av disse bildene. Vi mener at denne omtalen vil påvirke rettsvesenet. Norske borgere som kun kjenner saken gjennom mediene, vil nå tro at Bhatti er involvert i Oslo-skytingen. Sånn sett er Bhatti forhåndsdømt, sier forsvareren.

Advokaten sier at det er nærliggende å tro at meldingene er utlevert av noen i politiet i Norge.

– Meldingene styrker jo politiets versjon om at Bhatti kan involveres i saken. Derfor er det nærliggende å tro at de har spredt meldingene, sier Rehman.

– Politiet mener at profilen med navnet «Shaheen», som har sendt og mottatt meldingene, er Arfan Bhatti. Hva sier du til det?

– Det at politiet mener det, betyr ikke at Bhatti står bak profilen «Shaheen». Det må også bevises, sier forsvareren.

Arfan Bhatti da han demonstrerte foran den amerikanske ambassaden i Oslo i september 2012.

Politiet: Bevisene er vurdert av domstol

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt sier følgende om forsvarerens påstander.

– Norsk domstol har vurdert bevisgrunnlaget og kommet til at vilkårene for pågripelse er til stede. Ved en hovedforhandling vil domstolen ta stilling til bevismaterialet, sier hun.

Hun sier politiet anser det som svært uheldig at saksinformasjon er tilkommet media, før Bhatti har fått anledning til å gi sin politiforklaring.

– Ut over det har politiet ingen kommentarer, sier Myrold.