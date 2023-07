Støre under 22. juli-markering: Mer hets og hatefulle ytringer siden terroren i 2011

Ofrene for terrorangrepene for 12 år siden minnes lørdag i Oslo og på Utøya. Statsminister Jonas Gahr Støre mener vi har opplevd mer hets og hatefulle ytringer siden terroren i 2011.

Statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen på minnestedet foran Høyblokken i Regjeringskvartalet, 12 år etter terrorangrepet 22. juli 2011 Vis mer

Lørdag er det 12 år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Gjennom dagen er det en rekke markeringer for å minnes de 77 menneskene som ble drept.

Klokken 09 startet markeringen i regjeringskvartalet, med taler fra statsminister Jonas Gahr Støre, AUF-leder Astrid Hoem og leder Lisbeth Røyneland i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.

– Det er godt å komme sammen den 22. juli. Vi gjør det for å minnes. For aldri å tie, for aldri å glemme. Vi gjør det for å hedre de drepte i regjeringskvartalet og på Utøya, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under markeringen.

Fakta Terrorangrepene 22. juli 2011 Fredag 22. juli 2011 eksploderte en 950 kilo tung gjødselbombe i regjeringskvartalet i Oslo. Rundt to timer senere startet skytemassakren på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud.

Åtte personer ble drept i bombeeksplosjonen. Rundt 30 ble såret. Bomben gjorde omfattende skader på flere av regjeringsbygningene.

69 personer ble drept på ungdomspartiet AUFs sommerleir på Utøya. Rundt 60 ble såret.

Anders Behring Breivik, da 32 år gammel, ble pågrepet på Utøya samme kveld. Han er dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingene.

I 2022 begjærte Breivik seg prøveløslatt. Telemark tingrett avviste begjæringen i en enstemmig dom. Han fikk dermed ikke medhold i sin begjæring om å bli løslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 år. Vis mer

Støre: – Vi forstår noe mer

Statsministeren understreket i sin tale at de siste årene har lært oss å forstå mer av hvor holdningene bak terroren kom fra.

– Vi forstår noe mer av hvordan både holdninger og handlinger fra den grufulle dagen skulle peke fremover på hva som skulle komme etter 2011. At vi har opplevd mer hets og hatefulle ytringer, både i åpne rom og på nett, sa han.

Kransenedleggelse under minnemarkeringen på minnestedet foran Høyblokken i Regjeringskvartalet, 12 år etter terrorangrepet 22. juli 2011. Navnene på de 77 ofrene er inngravert i glasstavlen. Vis mer

Støres fokus var blant annet på sommerens pridemarkeringer, som har funnet sted landet rundt. I den forbindelse mener han folk har vist kraften i både samhold og mangfold.

– La oss i dag hente styrke i kraften fra våre mangfoldige fellesskap, sa Støre.

Markering på Utøya i ettermiddag

Klokken 10 er det gudstjeneste i Oslo domkirke.

Markeringen på Utøya starter på landsiden klokken 14.30. Klokken 16 starter markeringen på selve øya, hvor både Støre og Hoem skal tale.

Fredag ble Lisbeth Røyneland, sammen med tidligere leder Trond Blattmann, tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid knyttet til støttegruppen.

– Slå ring om de åpne demokratiene

Støre understreker viktigheten av å slå ring rundt de åpne demokratiene.

– Et demokrati er ingen naturkraft. Et demokrati er menneskeskapt, grunnlovsfestet, levende, basert på tillit. Folk må respektere uenighet og mangfold. Ikke til og fra, nå og da, men hele tiden, sa Støre.