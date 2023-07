Stadig flere eldre blir syke av RS-virus. Nå kommer vaksinen til Norge.

RS-virus kan gjøre småbarn alvorlig syke. Men luftveisinfeksjonen kan også ramme eldre. I høst kommer vaksiner mot RS-virus.

I august kommer vaksinen beregnet på voksne over 60 år mot det smittsomme RS-viruset. Vis mer

Det finnes flere vaksiner som beskytter mot alvorlig sykdom, både for korona og influensa. I nesten 60 år har forskere jobbet for å lage en vaksine mot RS-viruset.

En av vaksinene er allerede på markedet i flere land, blant annet i Sverige. Nå kommer den til Norge.

Vaksinen som er godkjent i EU nå – og dermed i Norge – beskytter mot nedre luftveisinfeksjon forårsaket av RS-virus.

RSV ble oppdaget i 1956. Ny teknologi og kunnskap om strukturell biologi strukturell biologibrukes ofte ved legemiddelutvikling og immunologi er brukt i RSV-forskningen.

De første vaksinene for voksne er nå godkjent etter nesten 60 år med forskning.

Og nå kommer også vaksinen til Norge.

Fakta RS-virus (RSV) RS-virus er kjent som den vanligste årsaken til nedre luftveisinfeksjon hos små barn. RS-virus er et vanlig forkjølelsesvirus hos både barn og voksne Også kjent som respiratorisk syncytialt virus, ifølge OUS.no. RS-virus kan også gi alvorlig sykdom hos voksne og eldre. RSV dukker opp om høsten og vinteren. De fleste får kun en forkjølelse av RS-viruset. Men viruset kan også angripe lungene. Da kan man få lungebetennelse eller bronkiolitt, en virusinfeksjon som gjør luftveiene hos små barn trangere. Også for de eldste og voksne med underliggende sykdom kan RS-viruset gi alvorlig nedre luftveisinfeksjon. RS-virus, influensavirus og Sars-Cov-2 (koronaviruset) var årsaken til de fleste luftveisinfeksjonene som trengte behandling i 2022–23. Vis mer

Må betale selv

– I år vil man selv kunne oppsøke fastlege for å få vaksinen mot RS-virus. Man må også betale for den selv, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI.

Han opplyser at FHI ikke vil komme med en generell anbefaling om at alle over 65 år bør ta den i år. Den anbefalingen kommer de derimot med for korona- og influensavaksinen.

– Hvorfor blir ikke vaksinen mot RS-virus anbefalt i år?

– Det er en lengre prosess. Om en vaksine mot RS-virus skal bli anbefalt for alle personer over 65 år, som er en vanlig aldersgrense for vaksinering i Norge, krever det en såkalt fullstendig metodevurdering. På sikt kan en RSV-vaksine kanskje gå inn i et vaksineringsprogram for voksne, men det har vi ikke vurdert ennå, sier Berg.

Han understreker at RSV-vaksinen kan være viktig for eldre med underliggende sykdom. De fleste eldre som legges inn på sykehus med RS-virus har underliggende medisinske tilstander som diabetes og kronisk hjerte- eller lungesykdom.

– Det er de aller minste spebarna det er mest vanlig å tenke på i forbindelse med RS-virus og bronkiolitt. De trenger pustestøtte og legges inn på sykehus. Men vi får også økende kunnskap også at RS-virus er en stor sykdomsbyrde for eldre, sier han.

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør ved FHI. Vis mer

Dødelig virus

Hvert år blir rundt 270.000 pasienter over 60 år lagt inn på sykehus i Europa som følge av RSV-infeksjon. Viruset fører til rundt 20.000 dødsfall, opplyser farmasøyt Line Storesund Rondan i GlaxoSmithKlein (GSK). Det er de som har utviklet den nye RSV-vaksinen Arexvy. Den produseres i Belgia.

Det er en vaksine med ikke levende-vaksine. Vaksinen inneholder et protein som finnes på overflaten av viruset samt en adjuvans som forsterker effekten.

Også Pfizer har fått godkjennelse i USA for en vaksine mot RS-virus. Vaksinen Abrysvo forventes å bli godkjent i Europa i løpet av sommeren.

– Vi har utviklet vaksinen for personer over 60 år. Og mødre kan vaksineres sent i svangerskapet. Det vil beskytte spebarnet mot RS-virus de første seks månedene, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge.

Pfizer vil komme med vaksinen til Norge i begynnelsen av neste år. Moderna kommer også med en vaksine mot RS-virus for voksne.