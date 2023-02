MDG: Skammelig at regjeringen ikke har gjort noe i Fosen-saken

At det har gått over 500 dager uten at noe er skjedd i Fosen-saken, viser at regjeringen ikke tar dette på alvor, mener MDG-leder Arild Hermstad.

MDGs nye leder Arild Hermstad under en markering av ettårsdagen for Fosen-dommen. Mandag morgen støttet han aksjonistene som krever handling fra regjeringen etter 500 dager siden dommen i Høyesterett ble avsagt.

27.02.2023 09:30

Hermstad stilte utenfor Olje- og energidepartementet mandag morgen der demonstranter blokkerte inngangene i protest over at regjeringen ikke har gjort noe etter at Høyesterett i oktober 2021 slo fast at vindparken på Fosen i Trøndelag er oppført i strid med urfolksrettighetene.

– Det er skammelig at regjeringen har brukt 500 dager på å gjøre ingenting, og at de også kastet ut aksjonistene i natt, det synes jeg ikke er holdbart, sier Arild Hermstad til NTB.

Han sier at det fint går an å løse klimaendringene uten å bryte rettighetene til urbefolkningen i Norge.

– Man kan ikke sitte og vente på at denne situasjonen skal gå over av seg selv. Dette er et brudd som Norge ikke kan stå for, uansett begrunnelsen, sier Hermstad.

Konfliktens kjerne er altså vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Høyesterett har gitt saksøkere medhold i at det var et brudd på samiske rettigheter å tillate vindkraft her. Men domstolen sa ikke eksplisitt hva som skal skje med vindmøllene. Samiske aktivister og deres støttespillere mener anlegget må rives. Men staten vil ikke stoppe turbinene før de har gjennomført en ny konsekvensutredning.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa til NRK søndag at det kan ta opptil et år for regjeringen å ta en beslutning om hvordan de skal følge opp høyesterettsdommen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka reagerer på dette, og påpeker at departementet alt har jobbet med saken i over et år.

– Det som er bekymringsfullt, er at signalene fra Olje- og energidepartementet handler om hvordan man kan videreføre driften av anlegget. Det syns jeg er alvorlig, all den tid det er enkeltmennesker og familiegrupper som har vært veldig alene i kampen i rettssystemet mot myndigheter og store selskaper, sier hun.

Hun skal nå møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om vindkraftanlegget på Fosen-halvøya.

– Jeg har bedt om et møte med statsministeren, sier Muotka til NTB.

Møtet er «nær forestående», ifølge sametingspresidenten, som likevel ikke kan si akkurat når det vil finne sted. Men det blir etter at hun har hatt et møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag.