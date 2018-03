Operasjon Dagsverk 2018 støtter palestinsk ungdom

Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv, fremgår det av en pressemelding fra Operasjon Dagsverk.

I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden, opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Representanter fra skoler over hele landet stemte fram prosjektet under Elevtinget som startet i Oslo mandag. På tinget møtes elever fra hele Norge for å diskutere hvordan norsk skole kan bli best mulig.

Leder i Operasjon Dagsverk, Frida Jøraholmen Andresen, støtter elevenes valg.

– Elevene er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning på denne konflikten. De er klare for å stå sammen med palestinsk ungdom for en bedre fremtid, sier hun.

Operasjon Dagsverk er elevenes årlige solidaritetsaksjon der ungdommene jobber en dag og gir inntekten til ulike prosjekter.