Der tikker det inn en talemelding på mobilen fra niesen på 18 år. Hun gråter, men sier at det går greit. De kom seg vekk fra krigshandlingene i Afrin. Midia Hesso løfter ikke blikket fra smarttelefonen. Endelig kommer det nyheter fra familiemedlemmer som er på flukt fra krigshandlingene i den kurdiske byen Afrin i Syria. For to dager siden fikk Hesso endelig høre stemmen til moren sin etter nesten to måneder uten kontakt.

Afrin. Det er hjembyen til Midia Hesso og Muhamad Koja. Det var derfra det syriske paret flyktet med barna sine. Det er der foreldrene deres og flere av søsknene med familier bor.

Fra det gule huset bak høye brøytekanter i Drammen forsøker det syriske paret å holde kontakt med foreldre, brødre, søstre, nieser og fettere via mobilappen Whatsup. Åtte slektninger kjemper med våpen for den kurdiske YPG-militsen mot de Tyrkia-ledede styrkene. En av dem er en niese på 19 år, som også deltok i kampene mot terrorgruppen IS.

200.000 på flukt

Lørdag flyktet flere av slektningene deres fra Afrin, i likhet med rundt 200.000 andre av byens innbyggere, de fleste kurdere. De flyktet fra de tyrkisk-ledede angrepene i byen.

Søndag meldte nyhetsbyrået AFP at tyrkisk-ledede styrker har tatt kontroll over Afrin som har vært kontrollert av den kurdiske YPG-militsen.

Paal Audestad

Hjertet banker for Afrin

Familien i Drammen kom til Norge i 2014, Aftenposten har fulgt dem siden før de kom hit på FN-kvoten. De har lært seg norsk, skaffet seg jobb, kjøpt seg enebolig og jobber hardt for å gi sine to barn et bedre liv enn det tusenvis av andre syriske barn får. Etter at slaget om Afrin startet i januar, er det vanskelig å konsentrere seg om så mye annet.

– Lørdag prøvde jeg å ringe familien min 200 ganger. Uten å få svar. Jeg satt i flere timer ved spisebordet og trykket nummeret, la på, trykket nummeret og la på.

Rodi Said / Reuters

Mobilen lyser opp, skjermen viser bildet av en gammel dame, Midia Hessos mor. Det er niesen som sender meldinger om hvordan de har det etter at de flyktet fra Afrin, hjemmet sitt og jordene med 3000 oliventrær.

Paal Audestad

– Krigen kom nærmere. De måtte flykte i går. Moren min forlot Afrin i det hun sto og gikk i sammen med søsteren min og hennes syv år gamle datter. De er i byen Qamishli, ca. 475 kilometer fra Afrin, sier Hesso.

– Moren min sier at hun lever fordi hun har forlatt Afrin, hjembyen sin. Hun har mistet alt, hus og jord er tatt av tyrkerne. For første gang hørte jeg broren min gråte. Lyden av den høye gråten hans har festet seg i meg.

Muhamad Kojas foreldre bor i andre etasje i en boligblokk i sentrum av Afrin, et par hundre meter fra den store rundkjøringen med statuen som søndag morgen ble revet over ende.

– Foreldrene mine nekter å forlate Afrin, sier han og viser frem en videofilm der soldater skyter i været i rundkjøringen. Det feires at tyrkerne har tatt kontrollen over Afrin.

Khalil Ashawi /Reuters

– Foreldrene mine hører skuddsalvene og at det blir ropt Allahu-akbar og Takbir. Takbir (Gud er stor red.anm.)! Det er bare IS-folk som roper Takbir.

– Hvordan vet du at det er det som ropes?

– Jo, faren min sto på balkongen og han sa hør nå, og så holdt han mobilen ut mot gaten slik at jeg kunne høre det selv. De er veldig redde. Men de nekter å forlate Afrin, sier han.

– De sier at det er bedre å dø hjemme i Afrine enn et annet sted, sier Midia Hesso.

Ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har den to måneder lange offensiven mot Afrin ført til at over 1.500 kurdiske krigere og 400 tyrkisk-støttede opprørere er blitt drept.

De siste dagene har tusenvis av kurdere demonstrert i en rekke vestlige byer, også i Oslo, i protest mot den tyrkiske offensiven. Kurderne føler seg sviktet etter at de spilte en viktig rollen i kampen mot IS. Tyrkia anklager YPG-militsen for å stå i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia.

Søndag ettermiddag melder NTB at kurderne i Syria lover å kjempe for å ta tilbake den kurdiske enklaven i Afrin.

Eksperter advarer om at Syriakrigen i økende grad er et oppgjør mellom fremmede makter

Paal Audestad

Fakta: Kurdere i Syria Ca. to millioner kurdere i Syria, de fleste i nordøst mot grensen til Tyrkia. Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad. I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper. Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) og deres YPG-milits kontrollerer nå de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria YPG fikk amerikansk støtte i kampen mot IS. YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker. Menneskerettighetsorganisasjoner anklager YPG for overgrep mot sivile, vilkårlig fengsling og bruk av barnesoldater. I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia. Tyrkia sendte i 2016 regjeringsstyrker over grensen for å hindre at YPG tok kontroll over større områder. Den 20. januar 2018 innledet Tyrkia en militæroffensiv for å drive YPG ut av Afrin-enklaven. Kilde: NTB

I Drammen pusser Muhamad Koja opp soverommene til barna, men han innrømmer at det har gått litt smått den siste tiden. Han og kona forsøker å beskytte barna sine mot alle inntrykkene fra Afrin.

– 59 dager med krig. Vi har sovet lite. Når vi sover, drømmer vi at vi lever i Afrin, sier Koja.