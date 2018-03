Mørk gikk selv ut offentlig i høst og fortalte at hun var blitt utsatt for ulovlig deling av private bilder. Nå er hun skuffet over at flertallet på Stortinget torsdag kommer til å si nei til et forslag fra Ap og SV om å øke strafferammen.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Stortinget sier nei til et lovforslag mot en type kriminalitet som rammer utrolig mange jenter, sier Mørk til NTB via sin far Morten Mørk.

Forslaget som skal behandles i Stortinget torsdag, ble avvist av flertallet i justiskomiteen tidligere i år. Høyre og Frp har fremmet et eget forslag der de ber regjeringen vurdere behovet for endring i strafferammen for denne typen lovbrudd.

Mørk sier via faren at hun ikke forstår hvorfor stortingspolitikerne vil trenere spørsmålet, og sier konsekvensen kan bli at flere jenter blir rammet mens regjeringen utreder videre.

Nedstemmes på kvinnedagen

Lederen av justiskomiteen og forslagsstiller for Ap, Lene Vågslid, mener også at det ikke er noe å vente på.

– Hvis regjeringen hadde ment at straffene for å dele bilder skulle økes, hadde de stemt for Aps forslag i dag. Forslaget fra Høyre og Frp kan like godt bety at strafferammen ikke økes som at den økes. Dette er passivt og skuffende, sier Vågslid.

Hun peker på at det i dag er høyere strafferamme for å true noen med å dele bilder, enn å faktisk gjøre det.

– Dette er et kvinnesaksspørsmål, for vi ser at det i all hovedsak er jenter som utsettes. Det er et tankekors at forslaget stemmes ned akkurat i dag på kvinnedagen, sier Vågslid.

Solveig Horne, som representerer Frp i justiskomiteen, mener det i praksis bare er nyanser mellom Aps forslag og Frp og Høyres forslag, men sier de to regjeringspartiene er opptatt av at det skal være en ryddig prosess med høringsrunder og utredninger.

– Det er vanlig prosedyre når regjeringen skal utrede et lovforslag, sier hun til NTB.

Hun mener dette ikke vil ta mer tid å gjennomføre enn Aps forslag.

– Hvis Ap var opptatt av å spare tid, så burde de ha fremmet et eget lovforslag, men det har de ikke gjort, de har bedt regjeringen om å utarbeide et lovforslag på samme måte som vi har, sier Horne.

Ber politikerne være fremoverlent

– Men dere ber regjeringen «vurdere om straffene skal økes», dere ber ikke regjeringen øke dem, slik Ap gjør. Da vet man jo ikke om dere faktisk vil øke straffene?

– Jeg skjønner at spørsmålet stilles, men jeg har ikke kunnskap nok i dag til å si hvor mange år strafferammen bør økes eller om dagens strafferamme er god nok. Derfor ønsker vi å få innspill gjennom en høring og at regjeringen utreder dette, sier Horne.

Morten Mørk sier en av de viktigste grunnene til at datteren valgte å ta belastningen med å fortelle om saken offentlig, var at hun ønsker å bidra til en lovendring. Nora Mørk har møtt flere stortingspolitikere og fortalt om sine opplevelser.

– Når Nora har orket å stå frem med dette og har presset på, så synes jeg det er spesielt og rart at ikke politikerne nå backer dette opp med å øke straffene, sier han.

– Det er utrolig mange jenter som blir trakassert, fra barneskolen og oppover, det er helt forferdelig. Da er det viktig at politikerne er litt fremoverlent og ikke ber om nok en utredning, sier han.

Anmeldte flere

Mørk har anmeldt flere personer for å ha delt private bilder fra hennes hackede mobiltelefon. Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene i fjor høst, og Nora Mørk fikk mye støtte.

– Jeg vil gjøre alt for å ta tilbake livet mitt og sette på plass de personene som har gjort dette mot meg. Jeg kunne ha lyst til å si mange ting om dem, men det gjør seg ikke på trykk. Mest er jeg sjokkert over hvordan noen har lyst til å gjøre slikt mot andre, hvor lite empati de har, sa Mørk i et intervju med NTB på hjemmebane i ungarske Györ i fjor høst.