Sture-terminalen og Kollsnes-anlegget vil starte opp igjen i ettermiddag etter fregattulykken.

Pressetalskvinne for Equinor, Elin Isaksen, forteller at de også har begynt å jobbe mot oppstart på de fem stengte oljefeltene.

– Straks anlegget er åpent, kan vi begynne å sette i gang med oppstartsarbeidet på oljefeltene. Vi har hatt mannskap der hele dagen, og de har allerede begynt med forberedelsene, sier hun.

Når oljefeltene vil være klare for produksjon igjen, er enda for tidlig å si i følge Isaksen, men hun mener alle leveringsavtaler vil bli holdt.

– Vi kommer uansett til å levere det vil skal, forteller hun.

Produserer for 500 mill. daglig

Produksjonen på Ivar Aasen ble stanset klokken 10, opplyser Aker BP-talsmann Ole Johan Faret til Dagens Næringsliv.

Lundin-talskvinne Frøydis Eldevik opplyser at det samme gjelder Edvard Grieg-feltet.

Equinor bekreftet torsdag formiddag overfor Dagens Næringsliv at både Grane, Oseberg og Troll A er stengt, ifølge Isaksen. Hun opplyser at produksjonen på Troll B og C samt Kvitebjørn og Visund skulle bli opprettholdt.

Ifølge Sysla produserer de stengte oljefeltene 500 millioner kroner daglig.

Evakuerer ansatte

Equinor bestemte seg for å stenge ned driften på Sture-terminalen torsdag morgen.

– Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en pressemelding.

Rammer gasseksporten

Etter stengingen av de fem oljefeltene og Kollsnes-anlegget steg gassprisene i Europa med 6 prosent.

Oljeanalytiker for Carnegie, Oddvar Bjørgan, mener det er en naturlig konsekvens av dagens hendelser.

– Det er forståelig når man vet at Troll står for ca. 25 prosent av norsk gasseksport til Europa. Det hjelper heller ikke at vi er på vei inn i en periode av året med sterk gassetterspørsel, forteller han.

Foreløpig ligger det fortsatt gass lagret i systemet, og dermed vises ikke konsekvensene av nedstengningen umiddelbart, men kommunikasjonsleder hos Gacco, Libet Kallevik, bekrefter til Stavanger Aftenblad at det vil bli en reduksjon i gassleveransene.

Kan motta 300.000 tonn

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og flytende petroleumsgass (LPG). Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn. I dag anløper rundt 120 oljetankskip og LPG-tankskip Stureterminalen årlig.