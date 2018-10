Go-Ahead Nordic vant anbudet om å drifte persontrafikken på Sørlandsbanen, samt på Arendalsbanen og Jærbanen foran to andre konkurrenter. Tirsdag ble kontrakten med Jernbanedirektoratet signert og da ble også nyheten avslørt om den planlagte navneendringen.

– Vi stilte oss spørsmålet, hvor tar man toget? Til Sør, og derfor valgte vi å forenkle dagens navn, sier direktør Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic til E24.

Med det er Sørlandsbanens 105 år lange historie over. Navnet ble i sin tid til ved avstemning som endte 83 mot 4 stemmer i Stortinget. Hedin tror derimot det gamle navnet fort vil bli glemt.

SJ klager

Det ble tidligere i måneden klart at det britiske selskapet Go-Ahead vant anbudet på regiontog på Sørlandsbanen, lokaltog på Arendalsbanen og lokaltog på Jærbanen. Kontrakten med en verdi på 5,8 milliarder kroner går fra desember 2019 til desember 2027.

Samtidig som Go-Ahead signerte kontrakten med Jernbanedirektoratet tirsdag, leverte konkurrent SJ Norge AS klage på anbudskonkurransen. SJ Norge mener de leverte det beste anbudet og hevder Go-Aheads tilbud er urealistisk og burde vært avvist. Samtidig trekker de frem at anbudet bryter med lov om offentlige anskaffelser og at kvalitetskriteriet er vurdert feil.

SJ Norge reagerer samtidig på hvordan kvalitet i tilbudet er blitt vektet mot pris. I anbudet skulle kvalitet vektes 60 prosent og pris 40 prosent.

– Godt tegn

Administrerende direktør Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge sier Jernbanedirektoratet mente at SJ Norge leverte det kvalitativt beste tilbudet av alle operatørene. Nå mener han derfor hele prosessen må gjennomgås for å se om Jernbanedirektoratet la til rette for en rettferdig konkurranse.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, sier til E24 at det ikke er noe i klagen som lå til hinder for at kontrakten med Go-Ahead kunne signeres som planlagt tirsdag.

– Det er godt tegn at de klager. Jeg hadde også vært sur om jeg hadde tapt en slik runde, sier Slotsvik til E24.

Hyppigere avganger

Britiske Go-Ahead Group står bak Go-Ahead Nordic som satser på å etablere seg i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet opplyser tirsdag at det er i full gang med å planlegge det fremtidige rutetilbudet til de reisende på aktuelle strekningene.

Selskapet legger opp til et nært samarbeid med det fylkeseide kollektivselskapet Kolumbus og faste avganger mellom Oslo og Stavanger hver andre time.

– Nå begynner prosessen med å mobilisere vår virksomhet her i Norge, slik at vi er klar til å starte når vårt første tog er på skinnene 15. desember 2019, sier administrerende direktør Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic.

