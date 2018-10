Russland har nå varslet fire dager med rakettoppskytinger fra ubåter rett utenfor kysten av Finnmark i neste uke. Dette blir den andre, store russiske militærmanøvren rett ved området for NATO-øvelsen Trident Juncture.

Fra før er det kjent at Russland planlegger skyting med missiler fra militære fartøyer utenfor kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag torsdag, fredag og lørdag denne uken.

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør med en lang militær karriere bak seg i Forsvaret, advarer om at dette øker faren for direkte militære trefninger mellom NATO og Russland.

– Det har meg bekjent aldri skjedd at Russland har opprettet militære skytefelt rett utenfor kysten av Norge, som direkte overlapper aktive øvelsesområder til NATO. Det har heller aldri, så vidt jeg vet, skjedd før at Russland driver rakettoppskytinger fra ubåter så langt vest, rett utenfor kysten av Finnmark. Det foregikk ikke engang under den kalde krigen, sier Børresen.

Han har selv ledet NATO-øvelser på samme nivå som Trident Juncture, og er nå mest bekymret for den russiske fregatten Admiral Gorsjkovs planlagte missiloppskytinger utenfor kysten av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

– Dette er våpen som er langt mer upålitelige enn ballistiske missiler som skytes fra ubåter. I verste fall kan de gå helt feil veier, og ramme NATO-fartøyer, oljeinstallasjoner eller sivile fartøyer i området, advarer han.

– Russernes fremgangsmåte er uforsvarlig og risikofylt, sier han.

I dette området befinner det seg nå ca. 60 NATO-fartøyer på øvelse.

Det er det russiske luftfartstilsynet som har sendt varsel til Avinor om at Russland hver dag fra tirsdag 6. november til og med fredag 9. november vil drive med rakettoppskytinger i havet utenfor Finnmark mellom klokken 06 og 20 norsk tid.

Trolig skal testene skje ved missiloppskyting fra ubåter.

Området ligger i internasjonalt farvann rett nord for Berlevåg og Gamvik, går det frem av et kartplott på nettstedet Notaminfo.com.

– Uvanlig

Avinor la tirsdag formiddag ut flyvervarsel om rakettoppskytingen, et såkalt Notice to airmen (Notam).

– Meg bekjent er det ikke ofte vi mottar denne type henvendelser til Avinor/NOTAM, opplyser kommunikasjonssjef for Avinor Flysikring, Erik Lødding til Aftenposten.

Han tror ikke rakettøvelsen føre til noen merkbare konsekvenser for den sivile trafikken i norsk luftrom.

– Russland føler seg truet og omringet

– Det er ingen som helst tvil at disse russiske militære operasjonene i Norskehavet er et direkte svar fra Russland på NATO-øvelsen Trident Juncture. Russerne føler seg truet og omringet, og under press fra NATO, sier Jacob Børresen.

Han viser til at NATO de siste tiårene har rekruttert land som tidligere tilhørte Warszawapakten, og Vestens kraftige fordømmelser av Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina.

– Det vi ser nå er den endelige avslutningen av den oppdeling Sovjetunionen og de vestlige landene fortok i Europa etter 2. verdenskrig. Russlands adferd bør forstås på bakgrunn av at de i de siste fem hundre år i snitt er blitt angrepet fra vest en gang hvert hundreår, lyder analysen fra Børresen.

Han var militær sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst og er tidligere nestkommanderende i staben for NATOs-operasjoner i Bosnia.

Fredag formiddag mottok Avinor beskjed fra russiske luftfartsmyndigheter om at to russiske bombefly av typen Tupolev Tu 95 skal fly rundt Norge.

På ettermiddagen samme dag sendte så det russiske luftfartstilsynet melding til Avinor om at den russiske marinen skal gjennomføre en skyteøvelse i Norskehavet, delvis overlappende med øvelsesområdet for Trident Juncture, rett utenfor Møre og Romsdal.

Denne øvelsen skal foregå fra 1. til 3. november mellom klokken 8 og 15 norsk tid, ifølge varselet.

Russland har tidligere foretatt flere tester med oppskyting av missiler i nærheten av Norge. Senest i august i år var det stor oppmerksomhet rundt en rakett fra 2017 som var savnet etter en oppskyting.

Missil savnet etter testoppskyting

Den norske etterretningstjenesten bekreftet i en e-post til Aftenposten at Russland i november 2017 gjennomførte to mislykkede prøveskytinger av et nytt landbasert kryssermissil fra et midlertidig testfelt på øya Novaja Zemlja.

«Den første skytingen feilet etter kort tid og missilet falt ned på øya. Det andre hadde noe lenger flukttid før det feilet, eller testen ble avbrutt. Missilet falt ned i havet nær land på vestkysten av Novaja Zemlja», skrev pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i e-posten.

Klassekampen: Jobber med krisehåndtering

NATO og Regjeringen har nedtonet den russiske øvelsen i Norskehavet, men i kulissene jobber norske myndigheter med krisehåndtering, skriver Klassekampen.

Ifølge Klassekampen har Regjeringen satt krisestab for å håndtere situasjonen. Det kommer frem i en e-post sendt fra Luftfartstilsynet til Avinor tirsdag.

«På et møte i går ettermiddag som var initiert av Krisestøtteenheten, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, så deltok representanter fra flere departementer», heter det i meldingen.

Avviser at det er satt krisestab

Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser at det satt krisestab.

– Klassekampens oppslag om at Norge har satt krisestab, er ikke riktig. Saken håndteres på vanlig måte i departementene, som håndterer den i henhold til fastlagte ansvarsforhold. For å sikre informasjonsdeling og god koordinering har berørte departementer hatt ett møte om saken. Dette er helt vanlig i saker som berører flere departementer, sier han til Aftenposten.

Forsvaret: Påvirker ikke NATO-øvelsen

– Vi har registrert at denne aktiviteten skal foregå, og vi kommer til å følge med. Øvelsen Trident Juncture vil fortsette som planlagt, sier oberst og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, Eystein Kvarving til Aftenposten.

Ivar Moen, talsmann for Trident Juncture i det norske Forsvaret, bekrefter overfor Aftenposten at de også har fått melding om rakettesten russerne skal utføre utenfor Finnmark via Avinor.

– Spørsmål om informasjon om denne russiske aktiviteten er det Avinor som må svare på, sier han.