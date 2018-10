Det er det russiske luftfartstilsynet som har sendt varsel til Avinor om at Russland hver dag fra tirsdag 6. november til og med fredag 9. november vil drive med rakettoppskytinger i havet utenfor Finnmark mellom klokken 06 og 20 norsk tid.

Trolig skal testene skje ved missiloppskyting fra ubåter.

Området ligger i internasjonalt farvann rett nord for Berlevåg og Gamvik, går det frem av et kartplott på nettstedet Notaminfo.com.

– Vi venter ikke at dette vil føre til noen merkbare konsekvenser for den sivile trafikken i norsk luftrom, opplyser Erik Lødding, kommunikasjonssjef i Avinor flysikring, i en e-post til VG.

Andre melding om militære øvelser fra Russland

Dette er den andre militærøvelsen Russland har varslet utenfor kysten av Norge de siste dagene.

Fredag formiddag mottok Avinor beskjed fra russiske luftfartsmyndigheter om at to russiske bombefly av typen Tupolev Tu 95 skal fly rundt Norge.

På ettermiddagen samme dag sendte så det russiske luftfartstilsynet melding til Avinor om at den russiske marinen skal gjennomføre en skyteøvelse i Norskehavet, delvis overlappende med øvelsesområdet for Trident Juncture, rett utenfor Møre og Romsdal.

Denne øvelsen skal foregå fra 1. til 3. november mellom klokken 8 og 15 norsk tid, ifølge varselet.

Russland har tidligere foretatt flere tester med oppskyting av missiler i nærheten av Norge. Senest i august i år var det stor oppmerksomhet rundt en rakett fra 2017 som var savnet etter en oppskyting.

Missil savnet etter testoppskyting

Den norske etterretningstjenesten bekreftet i en e-post til Aftenposten at Russland i november 2017 gjennomførte to mislykkede prøveskytinger av et nytt landbasert kryssermissil fra et midlertidig testfelt på øya Novaja Zemlya.

«Den første skytingen feilet etter kort tid og missilet falt ned på øya. Det andre hadde noe lenger flukttid før det feilet, eller testen ble avbrutt. Missilet falt ned i havet nær land på vestkysten av Novaja Zemlya», skrev pressetalsman Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i e-posten.

Klassekampen: Jobber med krisehåndtering

NATO og Regjeringen har nedtonet den russiske øvelsen i Norskehavet, men i kulissene jobber norske myndigheter med krisehåndtering, skriver Klassekampen.

Ifølge Klassekampen har Regjeringen satt krisestab for å håndtere situasjonen. Det kommer frem i en e-post sendt fra Luftfartstilsynet til Avinor tirsdag.

«På et møte i går ettermiddag som var initiert av Krisestøtteenheten, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, så deltok representanter fra flere departementer», heter det i meldingen.

Avviser at det er satt krisestab

Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser at det satt krisestab.

– Klassekampens oppslag om at Norge har satt krisestab, er ikke riktig. Saken håndteres på vanlig måte i departementene, som håndterer den i henhold til fastlagte ansvarsforhold. For å sikre informasjonsdeling og god koordinering har berørte departementer hatt ett møte om saken. Dette er helt vanlig i saker som berører flere departementer, sier han til Aftenposten.

Russland ber Norge stenge luftrommet

Tirsdag arbeidet Utenriksdepartementet for å få klarhet i situasjonen og for å få bekreftet fra russiske myndigheter om prøveoppskytingen skal finne sted eller ikke.

I meldingen bes Norge stenge av luftrommet over øvelsesområdet. Det er spesielt aktuelt for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Tirsdag var det ifølge avisen møter i en rekke instanser i offshoresektoren for å håndtere situasjonen.

Russerne har meldt at de skal skyte i tidsrommet 7 til 14 fra torsdag til fredag denne uken.

Forsvaret: Påvirker ikke NATO-øvelsen

– Vi har registrert at denne aktiviteten skal foregå, og vi kommer til å følge med. Øvelsen Trident Juncture vil fortsette som planlagt, sier oberst og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, Eystein Kvarving til Aftenposten.

Ivar Moen, talsmann for Trident Juncture i det norske Forsvaret, bekrefter overfor Aftenposten at de også har fått melding om rakettesten russerne skal utføre utenfor Finnmark via Avinor.

– Trident Juncture går som planlagt. Informasjon om denne russiske aktiviteten er det Avinor som må svare på, sier han.