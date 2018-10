Flere pågrepet etter bortføring i Bergen

Fra fredag morgen ble det søkt etter mennene i området Nipedalen, Tennebekk og Kanadaskogen på Laksevåg.

Noe før klokka 14 meldte politiet at alle søk er avsluttet og at all ferdsel i området kan fortsette som før. Et par timer før opplyste de at flere personer er pågrepet.

– Vi ønsker ikke si noe om hvor mange som er pågrepet, men personene er siktet for frihetsberøvelse. Av taktiske grunner ønsker vi ikke å gå ut med flere detaljer om etterforskningen eller hvor mange vi har pågrepet, uttalte politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt i 12-tiden.

Uten sko og bundet

Politiet opplyser at mannen ble dratt inn i en bil og kjørt bort fra et sted i Bergen sentrum. Han skal ha blitt truet med pistol og kniv.

Noe før klokka 6 ringte en bussjåfør fra leteområdet og opplyste at en mann ville inn på bussen. Han var uten sko og bundet på hendene. Det viste seg å være mannen som ble bortført.

Mannen har forklart til politiet at han ble slått flere ganger i ansiktet. 39-åringen var preget av hendelsen og var i sjokk. Han ble brakt til sykehus for sjekk.

Stor politiaksjon

Politiet meldte om den store aksjonen på Laksevåg like før klokka 8 fredag. De ba om at folk ikke oppholdt seg i området, men presiserte at det ikke var grunn til engstelse.

Flere patruljer, inkludert hundepatruljer, ble sendt til stedet. Det ble også benyttet drone og politihelikopteret i Oslo bisto i letingen. Helikopteret har avsluttet oppdraget og har returnert.

Bortføringen skjedde i 2-tiden natt til fredag. Politiet ble kontaktet klokka 2.10 av en beboer som hadde overhørt krangling og amper stemning ute på gaten. Etter kort tid ble en mann trukket inn i en bil, som kjørte vekk.

Flere politipatruljer ble utplassert på aktuelle veistrekninger. I 5.45-tiden ble to biler funnet ved Nipedalsvannet. Flere personer ble sett ved bilene, men alle sprang fra stedet. Like etter ringte bussjåføren og fortalte om mannen som ville inn på bussen.

Politiet lyktes senere i å pågripe en av dem, en 24-åring. Senere opplyste de at også flere var pågrepet, uten å si noe om hvor mange.