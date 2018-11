Norwegian-pilot fikk flynekt etter promillekontroll

Det melder Dagbladet.

Ifølge den svenskspråklige finske avisen Hufvudstadsbladet skal vitner på flyet ha fortalt at de så kapteinen ta en promilletest.

Mika Laine som er leder ved Østre-Nylandets politi, bekrefter til den finske avisa Iltalehti at en Norwegian-kaptein ble hentet av politiet før flyet skulle ta av. Han sier også at det ble levert inn en anmeldelse, men vil ikke gå inn på om det er snakk om alkohol eller andre rusmidler.

Norwegian-talsperson Astrid Mannon-Gibson episoden bekrefter episoden overfor Dagbladet.

– Det stemmer at det har blitt gjennomført en promillekontroll på Helsinki flyplass. En av våre piloter måtte ta en ekstra sjekk med politiet, som gjorde at han ble tatt av flygingen. Han har ikke blitt siktet for noe.