SISTE: Politiets operasjonssentral melder klokken 15.21 at brannen er redusert til en ulmebrann, og at man har gjort rede for alle beboerne.

Fredrikstad Blad melder ved 15-tiden at loftsetasjen i bygården er utbrent og at bare reisverket står igjen.

Brannvesenets 110-sentral meldte en time tidligere på Twitter at flammene hadde slått gjennom taket og at det ikke var kontroll på brannen.

Meldingene om brannen kom inn ved 13.40-tiden og brannvesenet i Fredrikstad får bistand av biler og mannskap fra både Sarpsborg og Moss.

Det er kraftig røykutvikling fra brannen. Røyken driver mot kjøpesenteret Torvbyen og politiet ber beboere i området om å holde vinduene sine lukket.

Bygården som brenner er i fire etasjer med restauranter og forretninger i første etasje og leiligheter i de øvrige etasjene.

– Noen er evakuert ut fra bygården og naboleiligheter, men vi har ikke oversikt over alle som er registrert på adressen, sier Ronny Samuelsen på Operasjonssentralen i Øst politidistrikt til NRK Østfold.

Ifølge NRK er bygården i krysset Nygaardsgaten og Asylgata fra 1890.

Politiet sier til NRK at det er ti personer som er registrert som bosatt i den brennende bygningen.

– Det er noen av dem vi ikke har oversikt over, sier Samuelsen til NRK.